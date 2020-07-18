В США борцы за права темнокожих оскверняют статуи Христа и Богоматери

Движение «Черные жизни важны (Black Lives Matter)» прибегает ко все более радикальным формам борьбы. Прикрываясь борьбой с расизмом и начав со свержения памятников всевозможным «рабовладельцам и угнетателям», вплоть до Христофора Колумба, — уличные активисты перешли к уничтожению религиозных символов.

Так, в католическом храме, расположенном в округе Майами-Дэйд (штат Флорида) участники беспорядков отбили голову у находившейся снаружи статуи Иисуса Христа. После этого церковная община была вынуждена нанять ночную охрану для защиты подворья.

В соборе св. Стефана в городе Чаттануга (штат Теннесси) неизвестными вандалами была отбита голова у статуи Девы Марии. Аналогичные святотатства вошли в полицейские сводки в Нью-Йорке и Бостоне.

В католической церкви во Флориде вандалы сбили с постамента и обезглавили статую Иисуса Христа. Фото: Archdiocese of Miami

Эксперты полагают, что разогретые левацкой пропагандой хулиганы, которым всё равно, что громить, хоть Христа, хоть Колумба. Еще одна версия: активисты искренне уверены, что нынешний лик Спасителя — «воплощение расизма», поскольку тот традиционно изображается белым. А это, дескать, оскорбление темнокожих.

— Светлокожий Христос олицетворяет превосходство белой расы, поэтому его статуи нужно снести, — утверждает видный член движения «Чёрные жизни важны» — Шон Кинг (сам, кстати, бывший священнослужитель).

И подобное мнение высказывают не только маргиналы.

— Иисус был с Ближнего Востока, то есть он не был белым, — сообщил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби — лидер Англиканской церкви.

А вот в РПЦ уверены:

— Свет Спасителя просиял для людей всех рас («несть ни эллина, ни иудея»), и каждая имеет право изображать его так, как видит: хоть белым, хоть чёрным (в африканских христианских церквях Иисуса действительно часто рисуют черным – Прим. автора), но при этом надо оставлять право другим иметь свою точку зрения.