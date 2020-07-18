«Я провалилась»: Мать погибшей в Москве фигуристки рассказала о проблемах дочери

Московские следователи продолжают проверку гибели 20-летней фигуристки Екатерины Александровской. Напомним, нынешней ночью ее тело нашли под окнами многоэтажного дома на улице 1905 года. Ранее сайт kp.ru уже сообщал, что при осмотре квартиры была найдена короткая записка, написанная рукой погибшей девушки. В ней было всего одно слово: «люблю».

В момент, когда погибла Екатерина, вместе с ней в квартире находилась ее мама.

- Полицейским женщина рассказала, что в последнее время дочь очень сильна переживала из-за неудач в спорте, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полицейским женщина рассказала, что в последнее время дочь очень сильна переживала из-за неудач в спорте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известно, что уроженка Москвы Екатерина Александровская в 2016 году приняла предложение федерации фигурного катания Австралии выступать за эту страну. Спустя год она выиграла в парном разряде чемпионат мира среди юниоров. В 2017 и 2018 годах выигрывала чемпионат Австралии. Однако затем девушка получила травму, которая не позволила выступать на прежнем уровне. В январе Екатерине исполнилось 20 лет. Насколько известно, Александровская пыталась устроиться работать на телевидении или начать тренерскую карьеру. Но всюду неудачно.

- По словам мамы Екатерины, девушка в последнее время повторяла: «Я везде провалилась». У нее была депрессия, - сообщил источник.

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