2020-07-18T15:09:16+03:00
Звезды

Умершая в отеле блогерша Анна Амбарцумян гордилась родством с Алисой Фрейндлих и жила за счет богатых мужчин

Она называла себя королевой, врачом-психиатром и увлекалась темной магией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Свою богатую жизнь девушка охотно демонстрировала в блоге.Свою богатую жизнь девушка охотно демонстрировала в блоге.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве в элитном отеле найдена мертвой скандальный блогер, экстрасенс, сексолог и участница шоу Анна Амбарцумян. 27-летняя женщина называла себя королевой и ведьмой, ходила по передачам "Пусть говорят" и "На самом деле", а также увлекалась темной магией.

Анна Амбарцумян умерла за несколько часов до того, как ее обнаружили горничная. Погибшая активно вела блог и была остра на язык. "Учти, всяк сюда входящий, королева - я, не ты", - такая запись красуется в шапке профиля женщины.

Она говорила, что может помочь привлечь деньги с помощью заклятий, а также изготовить амулеты и снадобья. Среди ее клиентов были очень богатые мужчины - представители криминального мира и бизнесмены. Услуги Анны стоили от 2500 рублей до 500 тысяч.

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Я рада, что семья, глубоко уважаемая мной, к которой отношусь с искренней теплотой и любовью, выбрала меня
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Она часто рассказывала о своих успехах и ссорилась с подписчиками, которым не нравятся ее резкие слова. "Я никогда не называю невинных людей рабами. Это клеймо получают лишь ничтожества, завидующие мне и безуспешно пытающиеся вот уже столько лет пресекать мои интересы. Ключевое слово - безуспешно, ибо я королева, а они лишь рождены целовать землю, по которой хожу", - однажды заявила эффектная брюнетка.

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Вы хотите быть счастливым человеком, а не казаться? Начните с Любви к себе
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Для своих 27 лет Анна была довольно богатой дамой. Перемещалась по Москве на элитных иномарках по цене роскошных квартир. Впрочем, те самые элитные апартаменты в центре столицы у нее тоже имеются. Речь о квартирах на Остоженке и Кутузовском проспекте. Недвижимостью блогер сама не раз хвасталась в соцсетях.

Свою богатую жизнь девушка охотно демонстрировала в блоге. "В моих руках диплом отличницы и золотой значок. А еще куча бабла, которого вам не видать, сколько бы вы ни батрачили", - писала Анна.

annaambqueen7annaambqueen7
Я с детства знала, что у меня будут змеи. Мы чувствуем друг друга
12431 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она известна также как крестная правнучки актрисы Алисы Фрейндлих. Таинство состоялось в 2019 году в одной из церквей Северной столицы. Амбарцумян гордилась общением с членами знаменитой династии. В ее блоге есть несколько фотографий с членами семьи Алисы Бруновны. Маленькую Сонечку она просто обожала.

annaambqueen7annaambqueen7
Ровно год назад родилась Сонечка - Моя Любимая Крестная Доченька!
8700 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Ровно год назад родилась Сонечка - моя любимая крестная доченька! Я очень люблю ее и ее замечательных родителей. Нас с Анютой свел второй класс, а сегодня мы уже родные друг другу люди... Жизнь - удивительная штука! Я желаю нашей чудесной малышке Сонечке всегда быть такой радостной и счастливой, а красотой и обаянием Бог и так наградил крестницу", - писала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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