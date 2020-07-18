«Фигли-мигли», или как Россию снова виноватой назначили

Премьерство Терезы Мэй ушло в историю вместе с персоной этой госпожи премьер-министра Великобритании, однако одно ее изобретение пережило этот период и продолжает использоваться коллективным Западом каждый раз, когда надо в чем-то обвинить Россию. Причем, бездоказательно. И, более того, когда обвиняющая сторона и не хочет искать никаких доказательств. Как вы уже, наверное, поняли, речь о выражении «highly likely», переводимое как «весьма (или высоко) вероятно», запущенное госпожой Мэй в обиход связи с так называемом «делом Скрипалей».

Никогда такого не было и вот опять – Москву обвинили в том, что якобы какие-то хакеры, ясное дело, пророссийские попытались украсть на Западе формулу вакцины от коронавируса. Об этом объявил Центр кибербезопасности Великобритании, причем, в обвинении перечислил три страны, у которых хакеры пытались украсть эти данные – Великобритания, США и Канада. Как считают официальные лица центра, группа хакеров «весьма вероятно» связана с российскими спецслужбами. Волну подхватил и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, пообещавший в связи с этим новые санкции в отношении России.

- Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля, – написал Маккарти в своем аккаунте в Твиттере и заявил. – В ближайшие дни я представлю законодательство, гарантирующее, что российские хакеры понесут ответственность.

Ведь не доказательства пообещал предоставить американский политик, а сразу карающее законодательство. Поскольку с доказательствами полный швах, то есть полное отсутствие. Но ведь есть чудесная волшебная формула «хайли лайкли», которая не требует никаких ни доказательств, ни логики мышления. Ведь если даже задаться несколькими не самыми заумными вопросами, то сразу становится понятно, что никаким российским спецслужбам ничего подобного и даром не надо. Накануне в России завершились испытания первой вакцины от коронавируса. Завершились успешно, и уже в августе она должна пройти процедуру государственной регистрации, а в конце этого – начале следующего года она может появиться в продаже и больницах. Ни в одной другой стране мира пока еще до такой стадии разработка вакцины не дошла. Красть что-либо России у других в такой ситуации – это все равно, что отличнику и победителю олимпиад на годовой контрольной начать списывать у троечника. Нелогично, но на Западе это никого не волнует.

- Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда (в Великобритании разработка вакцины ведется в Оксфордском университете и Imperial College в Лондоне – прим. авт.), поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных фармацевтических компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах. Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау, - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

Действительно, зачем? Если все уже проплачено, контракты заключены и т.д. Организовывать попытку похищения чего-либо при таких условиях может только круглый дурак и полный идиот. Но и этот аргумент, который наверняка был бы признан железным в оправдательном аспекте в отношении кого-либо на Западе, в ситуации с Россией не срабатывает.

Тогда зачем был нужен весь этот фарс? Возможны два варианта. Первый – готовится новая волна провокаций против России, и история с «вакцинным взломом» должна стать краеугольным кирпичиком возводимой стены. Или же дела с созданием новой вакцины идут в этих странах не так, чтобы «ах», и потребовалось срочно найти виноватых. Особенно на фоне вестей по этой тематике из России.

Тем более, если верить сообщениям о том, что в ходе испытаний американской вакцины погибли четверо военных Украины. Правда, сообщения об этом, мягко говоря, могут оказаться очередным фейком, поскольку сообщается, что вакцинировали уже больных коронавирусом служащих ВСУ, а основа снов и при вакцинировании (а уж тем более – при испытании), что объектами исследований должны быть не зараженные люди, а здоровые.

Так или иначе, но обвинения в отношении России на этом не закончатся, и можно прогнозировать, «хайли лайкли», что эти и другие западные «фигли-мигли» будут использоваться против нашей страны еще не раз и не два. И даже не три.