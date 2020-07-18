2020-07-18T14:34:11+03:00
Спорт

Чемпионат Испании по футболу 2020: Зидан опять чемпион. Месси уже не лучший

«Реал» стал чемпионом Испании
Сергей КИРИЛЛОВ
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«Реал» стал чемпионом Испании«Реал» стал чемпионом ИспанииФото: REUTERS
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Футболисты мадридского «Реала» выиграли матч предпоследнего тура чемпионата Испании у Вильярреала (2:1) и стали недосягаемы для «Барселоны». Тем более, что каталонцы у себя дома проиграла «Осасуне» (1:2). Капитан «сливочных» Серхио Рамос поблагодарил болельщиков, что они не стали устраивать массовые гуляния и отпраздновали победу в эти коронавирусные времена у себя дома.

Испанские газеты отмечают, что это заслуга Зинедина Зидана, который смог взять очередной титул со «старой гвардией». Действительно, ведь «Реал» играл своим привычным составом, где лишь получившего травму Марсело, успешно заменил Ферлан Менди. Напомним, что француза прошлым летом мадридцы купили у «Леона» за 45 млн. евро именно с подачи Зидана. Тогда Зизу критиковали за нелепые траты, но теперь, когда он выиграл свой 11-й трофей с "Реалом" (это тренерский рекорд клуба), специалисты говорят, что вложения уже оправдались.

Отмечают, что «Реал» смог выиграть чемпионство без Криштиану Рональду, тогда как Лионель Месси из «Барселоны» никуда не уходил.

А болельщики «Барсы» действительно очень недовольны своей главной звездой. И ходя Малыш возглавляет гонку бомбардиров (23 мяча), в самые ключевые моменты, как считают фанаты, он стал давать слабину. Любопытно, что по мнению читателей газеты Marca, Месси уже не лучший игрок «Барселоны». Его в голосовании опережает вратарь Марк-Андре тер Штеген.

ИСТОЧНИК KP.RU

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