2020-07-18T14:46:08+03:00
Звезды

«Гардемарины-5» снимут в Крыму: Светлана Дружинина объявила о начале работы над проектом

Четвертая часть продолжения легендарной саги уже отснята — идет процесс озвучания
Константин ГЛЫБА
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Долгострой блестящей советской актрисы и режиссера Светланы Дружининой под названием «Гардемарины, вперед!» продолжается. Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_officialДолгострой блестящей советской актрисы и режиссера Светланы Дружининой под названием «Гардемарины, вперед!» продолжается. Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_official
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Долгострой блестящей советской актрисы и режиссера Светланы Дружининой под названием «Гардемарины, вперед!» продолжается. В деле все старички — Дмитрий Харатьян (Алексей Корсак), Александр Домогаров (Павел Горин), Михаил Мамаев (Никита Оленин) и даже героя Михаила Боярского (Шевалье Де Брильи), Александр Лазарев-младший (граф Орлов), Ольга Машная (Софья Корсак) ради такого воскресили, а еще к проекту присоединилась группа молодых артистов: Никита Пресняков (Корсак-младший), Ника Здорик (дочь Белова и Ягужинской) и другие.

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В нашем новом фильме вас ждет встреча не только с уже полюбившимися героями, но и абсолютно новыми- яркими молодыми, которых вы никогда прежде не видели на экране!Наша картина рассчитана на семейную аудиторию!
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С дне м семьи, любви и верности! Настоящее счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека Ведь вместе гораздо легче противостоять жизненным трудностям, бороться и побеждать!
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Четвертая часть проекта, работа над которым продолжалась аж с 1991 года, но постоянно замораживалась из-за отсутствия финансирования (бюджет костюмированной исторической мелодрамы оценивается в 330 миллионов рублей), по словам Дружининой, все-таки доснята. Но самое интересное, что Светлана Сергеевна, поймав кураж, намерена ковать железо, пока горячо. И тут же взялась за пятую часть!

На днях Дружинина подтвердила, что это не слухи.

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Поздравляем с днем рождения потрясающего актера! Желаем, чтобы творческии потенциал всегда был реализован! Желаем только совершенства, только успеха, только удачных ролеи
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- В нашем новом фильме вас ждет встреча не только с уже полюбившимися героями, но и абсолютно новыми - яркими молодыми, которых вы никогда прежде не видели на экране! - уверяет режиссер. - На данном этапе мы завершаем работу над четвертым фильмом и готовим экспедицию в Крым для съемок пятого!

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Озвучание - залог скорого выхода фильма на экраны
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Как будут развиваться события в пятой части приключенческой саги — пока неизвестно. А вот четвертая, именуемая также «Гардемарины-1787», повествует о временах золотого века дворянства Екатерины Второй (Кристина Орбакайте). Императрица поручает гардемаринам особое задание, связанное с ее внебрачным сыном - помешать им как обычно пытается международная шайка авантюристов. Работа над ней вышла на финальную стадию, сейчас идет процесс озвучания картины.

film.gardemarinyfilm.gardemariny
Воронцовский дворец в Алупке по праву считается одной из жемчужин Крыма Изящное и, в то же время, величественное строение расположено у подножия горы Ай-Петри. Его окружает уникальный парковый комплекс, а с парадной лестницы открывается удивительный вид на Чёрное море Здесь проходили съёмки фильма в прошлом году! Скоро вы сможете увидеть интересные и красивые сцены, снятые в этом удивительном месте! А вы были в Воронцовском дворце?)
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ИСТОЧНИК KP.RU

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