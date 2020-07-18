Проклятие "Пусть Говорят": за два месяца умерли три звездных эксперта шоу Дмитрия Борисова

Известие о смерти блогера и экстрасенса Анны Амбарцумян стало шоком для тех, кто знал эту 27-летнюю девушку лично. Она называла себя королевой и ведьмой. Помимо прочего эффектная брюнетка была настоящим украшением передачи "Пусть говорят". По странному стечению обстоятельств гибель красавицы лишь продолжила таинственную и неожиданную череду трагических смертей звездных экспертов одной из самых популярных телевизионных программ, которую ведет Дмитрий Борисов.

Радиоведущая Юлия НоркинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Норкина

4 июня 2020 года скоропостижно скончалась телеведущая Юлия Норкина. Причиной смерти 52-летней ведущей назван инфаркт. Юлия была частым гостем шоу "Пусть говорят". Коллеги не раз приглашали журналистку в телестудии, чтобы выслушать ее точку зрения касательно резонансных тем. Мнение Норкиной хоть и отличалось резкостью, но всегда было на стороне добра и справедливости. Она особенно запомнилась публике по циклу программ, посвященных разводу Народного артиста Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Юлия до глубины души была возмущена поведением Виталины и постоянно отчитывала ее в эфире. А последняя съемка Норкиной в передаче была посвящена отношениям Романа Жукова с экс-супругой Еленой и их общими детьми. Дмитрий Борисов поделился теплыми воспоминаниями о коллеге. "Так вышло, что это последняя запись с участием Юлии Норкиной. Шоком для нас всех стала весть о ее внезапном уходе из жизни. Всегда яркая, острая, прямая. Кто-то не соглашался, а кто-то восхищался", - отметил Борисов.

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Сергей Заграевский

6 июля ушел из жизни художник и член Российской академии художеств Сергей Заграевский. Он скончался в 55 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его тело обнаружила жена. Мужчина часто принимал участие в ток-шоу как звездный эксперт. В "Пусть говорят" он выступал на разные темы. В прессе Заграевский часто называл себя другом Сергея Жигунова. В свою очереде, актер говорил, что Заграевский просто был его соседом по даче в Абрамцево. "Максимум общения, которое между нами было - это вежливое «здравствуйте». Я уже и забыл, что такой человек жил когда-то рядом и при встрече не узнал бы. Но, вы не поверите, через много лет этот человек стал появляться почти в каждой программе про меня, он ходит по ток-шоу и раздает комментарии о моей жизни", - негодовал Сергей Викторович.

annaambqueen7 "Не привыкла". Так называется мой сегодняшний рассказ

Анна Амбарцумян

18 июля в Москве в элитном отеле найдена мертвой скандальный блогер, экстрасенс, сексолог и участница шоу Анна Амбарцумян. 27-летняя женщина была приглашенным экспертом в шоу "Пусть говорят", увлекалась темной магией. Женщина умерла за несколько часов до того, как ее обнаружили горничная. Погибшая активно вела блог и была остра на язык. "Учти, всяк сюда входящий, королева - я, не ты", - такая запись красуется в шапке профиля женщины. При этом в эфире программы она всегда выступала тактично, не устраивала склок и говорила по существу. За что ее очень ценил Дмитрий Борисов. У женщины был красный диплом психиатра, чем она очень гордилась.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Умершая в отеле блогерша Анна Амбарцумян гордилась родством с Алисой Фрейндлих и жила за счет богатых мужчин

В Москве в элитном отеле найдена мертвой скандальный блогер, экстрасенс, сексолог и участница шоу Анна Амбарцумян. 27-летняя женщина называла себя королевой и ведьмой, ходила по передачам "Пусть говорят" и "На самом деле", а также увлекалась темной магией (подробности)