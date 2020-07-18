Фигуристка Екатерина Александровская за полгода до смерти завершила карьеру, а ее партнер продолжил кататься

Новость о смерти 20-летней фигуристки Екатерины Александровской стала шоком для всех людей в этом виде спорта. Свои соболезнования семье погибшей выразила Евгения Медведева, которая выложила пост у себя в соцсетях. В начале 2010 года, когда Александровская только начинала кататься и была еще одиночницей, Катя обошла Женю на первенстве Москвы. Девушки знали друг друга.В 2016 году к Александровской поступило предложение выступать за Австралию. И она встала в пару с Харли Уиндзором. И в начале 2017 года она выиграла чемпионат мира, и два этапа Гран-При и финал серии. Для Австралии это был невероятный успех.

- Для Австралии это какое-то чудо, свалившееся с небес. На самом деле в этой паре просто девочка русская, поэтому и пара получилась очень хорошая. Александровская – девочка прыгающая. Жаль, что ее отдали австралийцам, - говорил тогда в интервью "Р-Спорт" тренер Олег Васильев.

И уже через год дуэт австралийских фигуристов катался на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Они ехали туда довольно сильной парой. Поскольку перед этим стали шестыми на чемпионате четрех континентов - престижном турнире для всех фигуристов не из Европы. Но в Южной Корее пару постигла неудача - они заняли только 18-е место и не смогли пробиться в финальный прокат. После этого пара сменила тренера и стала работать в Монреале с новым наставником - Ришаром Готье.

Осенью 2018 года Екатерина впервые в своей жизни приехала выступать в Россию на этап Гран-При. Для фигуристки это было настоящей мечтой, потому что когда она была маленькой, то посещала этот традиционный турнир.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на финале Гран-При среди юниоров в 2016 году в Марселе.

Однако дуэт австралийцев занял только седьмое место, уступив слишком много победителям - пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов опередила их на 80 баллов. Результаты дуэта при переходе на взрослый уровень были довольно скромны. Смена наставника не помогла подняться к новым высотам.

Финалом для пары стал сезон 2019/2020 годов. Они стали седьмыми на Гран-При в США, девятыми на турнире в Германии. Но когда наступило время чемпионата четырех континентов, то они снялись с турнира.

Вскоре Харли Уиндзор в своем посте заявил, что больше не будет кататься с Александровской. А сам же продолжит свою карьеры. И назвал причины:

- С глубокой грустью и тяжелым сердцем объявляю, что Катя и я решили закончить нашу совместную карьеру. Из-за проблем со здоровьем Катя и я не можем продолжать. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Кате всего наилучшего в будущем и скорейшего выздоровления, - говорит фигурист в феврале 2020 года. И благодарит спортсменку за совместные выступления:

- Спасибо тебе, Катя за все. И желаю тебе всего наилучшего в будущем. Я все еще хочу продолжить свою карьеру в парном катании и буду продолжать тренироваться в полную силу.

Фигуристке необходимо было находить себя уже в жизни после спорта в возрасте 20 лет. Кататься дальше она не могла:

- По состоянию здоровья, у нее случился приступ. Врачи ей посоветовали больше не заниматься во избежание последствий. Она прошла обследование и было ей выдано заключение — не рекомендуется, - сказал в интервью "Пятому каналу" бывший тренер Александровской Андрей Хекало.

Партнер Александровской, узнав о смерти фигуристки, у себя в соцсетях не сдерживал эмоций:

- Словами не могу описать, что я чувствую сейчас. Я опустошен и мне больно до глубины души из-за внезапного ухода Кати. То, что мы достигли за время нашей работы партнерства, никогда не забуду. Я всегда буду держать это близко у сердца. К таким новостям вы никогда не сможете подготовиться, - пишет Харли. И завершает свой пост словами прощания:

Видео проката Екатерины Александровской на Гран-При среди юниоров в 2016 году в Таллине.

- Покойся с миром, Катя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В квартире погибшей в Москве фигуристки нашли записку с одним словом

В деле о гибели фигуристки Екатерины Александровской появились новые подробности. Напомним, тело 20-летней чемпионки мира среди юниоров обнаружили в ночь на субботу, 18 июля, под окнами многоэтажки на улице 1905 года. Известно, что семья девушки живет на 6 этаже.

- В этот момент в квартире в Екатериной находилась ее мама, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. (подробности)