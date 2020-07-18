«Печень у Миши до сих пор здоровая! Теперь не пьет, а взахлеб читает»: как устроен быт Ефремова на домашнем аресте

56-летний Михаил Ефремов впервые так долго сидит без работы. После карантина артисты приступили к съемкам и репетициям, а Михаил Олегович еще долго не сможет выйти на работу. Ефремов совершил смертельное ДТП, и в ожидании суда находится под домашним арестом. Мы узнали, как устроен быт артиста.

Друзья получают новости об артисте от жены Софьи Кругликовой – телефон у нее не умолкает, ежедневно докладывает обстановку близким семьи. Михаил Ефремов читает книги, смотрит ТВ - кино и сериалы, пишет. В просторной квартире у него огромный рабочий кабинет, который Ефремов называет «берлогой», иногда «гадюшником». Комната устроена так, чтобы громкие звуки телевизора или табачный дым не проходили в другие помещения квартиры – установлена звукоизоляция. Ефремову разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. На улицу он не выходит.

Близкий к семье Михаила Ефремова друг рассказывает kp.ru: «Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке – функционирует как надо. Проблемы у него с легкими, точнее с дыхательными путями - астма у него. Миша никогда не зашивался. Софья, когда только они жить начинали, подмешивала ему травки всякие для очищения печени. Она вообще адепт здорового образа жизни – не пила и не курила никогда. Детей приучала к раздельному питанию, они холодной водой обливались, таблетки только по необходимости пьют, в церковь каждое воскресенье ходят. Миша, конечно, не закалялся и ЗОЖ не вел. Но одно время Софья его и в бассейн записала, и в спортивный клуб, а он ходил. Она его всегда старалась спасти от разрушения, при ней он выпивать боялся. Софья с Михаилом познакомилась в клубе «Маяк», он приходил туда с дружками веселиться. Его дочке Анне-Марии тогда было два года. Софья его убеждала вернуться к Ксении Качалиной – мол, там ребенок маленький подрастает. Но Миша не хотел: был сильно обижен на Качалину, которая ему изменила. Он подобное не прощает. Через два года после того, как Миша с Софьей стали жить, у них родилась Вера. Потом Надя родилась, а в загс сходили уже когда ждали Бориса. Сначала жили в двушке Кругликовой на «Белорусской», потом переселились в трешку на улице Ефремова, сейчас вот в центре у них квартира». Кроме этого, у семьи есть загородный дом в Подмосковье и дача в Юрмале.

Кругликова приучала семью к закаливанию и ЗОЖ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

49-летняя Кругликова преподает в Гнесинке и в Институте современного искусства, а после лекций у нее куча коммерческой работы – ведет, как звукорежиссер крупные проекты, концерты, записывает в студии звезд. Софья занималась музыкой с юных лет - выступала в детской труппе Камерного музыкального театра, окончила отделение хорового дирижирования в училище, потом отделение звукорежиссуры в Гнесинской академии.

Раньше мама актера Алла Борисовна Покровская пробовала держать своего Мишу в узде, какое-то время у Софьи это получалось. А после смерти матери Ефремова «понесло». Близкие семьи рассказывают: «Дети в этой семье самостоятельные. Воспитание на Софье, она их определили в математическую школу. Девочки играли с детства на скрипке, фортепиано. Маленькие были – в садик не ходили, Соне в быту помогала нянечка и водитель. Миша книги читал, да в театр водил, покупал всегда дорогие вещи и игрушки детям. Он и муж щедрый, когда Софья увлеклась фотографированием – купил за бешеные деньги камеру. Мама Кругликовой последние 25 лет живет в Америке, прилетает помочь». Друзья семьи говорят, что если Михаил Ефремов получит реальный срок, то будут поддерживать его семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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