Президент Хасан Рухани: коронавирусом заражены 25 миллионов иранцев
Президент Ирана Хасан Рухани выступил по национальному телевидению. В своем обращении он заявил, что в настоящий момент коронавирусом в стране заражены 25 млн. человек. Еще 35 млн. человек могут заразиться им в ближайшее время.
Шокирующие цифры противоречат официальной статистике, которую распространяют иранские правительственные источники. Несмотря на то, что Иран является самой пострадавшей от COVID-19 страной в регионе, по состоянию на вчерашний день сообщалось о 270 тыс. заболевших иранцев
По количеству умерших от коронавируса и его последствий данные, приведенные Рухани и представленные официальной статистикой, различаются несущественно – 13791 и 14000 человек соответственно.
Население Ирана составляет 80 млн. человек. Из речи Рухани можно сделать вывод, что чуть ли не все они могут заразиться коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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