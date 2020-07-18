2020-07-18T16:00:27+03:00
Спорт

"Она могла куда-то уйти ночью". Бывший тренер фигуристки Екатерины Александровской сказал о ее проблемах со здоровьем

Спортсменка за полгода до гибели завершила спортивную карьеру
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Екатерина Александровская и Харли Уиндзор.Екатерина Александровская и Харли Уиндзор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фигуристка Екатерина Александровская трагически погибла в 20-летнем возрасте 18 июля 2020 года. И за полгода до этой даты она, чемпионка мира среди юниоров 2017 года в парном катании, завершила свои активные выступления. О чем заявил ее партнер Харли Уиндзор, сказав, что у Кати есть проблемы со здоровьем.

Бывший наставник фигуристки Александровской Андрей Хекало в интервью "Пятому каналу" поведал о том, чем страдала девушка:

- Когда я увидел это, я сразу подумал, что надо звонить матери. Взяла телефон подруга. Она мне сказала, что вроде как несчастный случай. То, что она лунатизмом иногда страдала... У нее было такое, что куда-то выходила, именно ночью. Я вначале подумал, что в связи с этим, - говорит Хекало.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на финале Гран-При среди юниоров в 2016 году в Марселе.

Как отметил наставник, у фигуристки поменялась жизнь в начале года. И, по сути, нужно было начинать все заново:

- Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия… Люди переносят это по-разному… Записка эта, конечно, меня убила… Я посчитал, что это в связи с лунатизмом.

Напомним, что Екатерина Александровская с 2016 года выступала за сборную Австралии. И успела за несколько лет в этой стране стать лучше. Екатерина в паре с Харли Уиндзором выиграла чемпионат мира среди юниоров 2017 года. Была лучшей в финале юниорского Гран-При. А кроме того в 2017 и 2019 годах выиграла чемпионат Австралии. В начале 2018 года пара Александровская - Уиндзор выступила на Олимпиаде в Пхенчхане, где заняла 18-е место.

Видео проката Екатерины Александровской на Гран-При среди юниоров в 2016 году в Таллине.

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- В этот момент в квартире в Екатериной находилась ее мама, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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