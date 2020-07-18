В Израиле начал действовать карантин выходного дня

В Израиле введен карантин выходного дня. После роста случаев заболеваемости COVID-19 правительство страны приняло практически весь предложенный минздравом список карантинных ограничений, основная часть которых будет действовать исключительно по выходным.

По выходным не будут работать торговые центры, магазины, парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы, бассейны, библиотеки.

С 21 июля закроются рестораны и кафе. Планировалось, что заведения общепита закроют немедленно, но в таком случае владельцам пришлось бы уничтожать имеющиеся запасы продуктов и полуфабрикатов. Со вторника рестораны и кафе будут работать только на вынос.

И в выходные, и в будни пока не будут работать спортзалы. Разрешенное количество участников разного рода мероприятий вновь резко сокращается – в закрытых помещениях до 10 чел., на открытом воздухе – не более 20 человек.

Наполовину предписывается сократить количество сотрудников, приходящих на работу в офис, в госучреждениях и частных компаниях. Закроются столовые на предприятиях.

В настоящее время в Израиле – 26323 заболевших коронавирусом (47459 с момента начала эпидемии). Число зараженных – выше пика, который был зафиксирован весной.

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