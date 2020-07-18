2020-07-18T16:09:32+03:00
В мире

В США резко возросли продажи оружия

Американцы скупают пушки, поняв, что на полицию не стоит надеяться
Алексей ОСИПОВ
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Граждане США активно запасаются оружиемГраждане США активно запасаются оружиемФото: EAST NEWS
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Впервые после терактов 11 сентября граждане США активно запасаются оружием, которое сравнительно свободно продается в большинстве американских штатов.

Business Insider связывает это с растущими опасениями американцев в отношении их собственной безопасности и ограничениями, которые стали накладывать губернаторы штатов на сотрудников полиции после убийства Джорджа Флойда, а также последовавших за этим беспорядков.

Один из руководителей Национального фонда спортивной стрельбы Марк Олива заверяет, что с полок оружейных магазинов покупатели ежедневно сметают все представленные образцы винтовок и карабинов, а производители лишь радуются тому, что им пришлось перевести свои фабрики на круглосуточный режим работы. Круглосуточно стали работать и многие магазины по продаже оружия, а также тиры, в которых люди учатся заряжать оружие и стрелять из него.

Поначалу спрос рос параллельно росту заболеваемости COVID-19 в США: одними из первых массово стали уходить на больничный сотрудники сил правопорядка. Понимая, что в случае чего подмога в лице полицейских придет не так быстро, как раньше, люди стали брать на себя ответственность за собственную безопасность и начали либо пополнять уже имевшиеся у них арсеналы, либо приобретать оружие впервые в своей жизни.

Начавшиеся после убийства Джорджа Флойда массовое мародерство и вандализм еще больше подстегнули спрос.

По последним оценкам, с марта по июнь этого года в Америке было продано на 3 млн. единиц огнестрельного оружия больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такой скачок специалисты назвали «сейсмическим сдвигом» в поведении граждан, так как похоже, что винтовки и прочую амуницию стали приобретать даже те, кто раньше лишь изредка раздумывал над такой покупкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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