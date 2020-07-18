Психолог рассказал, в какие месяцы лета ребенка учебой лучше не нагружать

Многие родители уже сейчас присматриваются к учебникам и заданиям на следующий учебный год, а самые продвинутые и не прекращали занятия с детьми, несмотря на каникулы. Однако, сидение за книжками пойдет на пользу далеко не всем ученикам.

- Лето – это отличная возможность дополнить предметные знания, полученные в школе, новыми навыками, - уверена психолог, гештальт-терапевт Светлана Александрова. – Это самое подходящее время для развития коммуникабельности, творческого мышления, навыков лидерства и работы в команде. Это те вещи, которые школа уделяет внимание по остаточному принципу, хотя они очень важны для дальнейшей жизни.

Для большинства детей эксперты рекомендуют заменить занятия с репетиторами или самостоятельную учебу по книжкам неформальными активностями. Например, это может быть поездка в лагерь отдыха или занятия в парках отдыха и детских центрах. Так ребенку проще будет найти себе компанию и социализироваться как в обществе сверстников, так и среди взрослых.

– Конечно, это тоже не каждому ребенку подойдет, - уточняет психолог. - Для интровертов, замкнутых детей и особенно для малышей лагерь может оказаться большим стрессом. Так что начинать стоит с небольших смен, в 1-2 недели.

Конечно, есть и те дети, кому летние занятия особенно показаны. Например, это те, кто отстает в развитии от сверстников – например, в речевом развитии. Таким ребятам, напротив, важна регулярность, так что надолго прерывать занятия нельзя.

В целом, планируя активности на лето, необходимо учитывать состояние ребенка. Для многих ребят прошлый учебный год выдался достаточно стрессовым, и в таком случае лучше дать чаду побольше времени прийти в себя. Вполне достаточно будет вернуться к учебе во второй половине августа и начать с повторения – разминочных упражнений и небольших диктантов. И конечно, не надо ругать ребенка за то, что он что-то забыл или разучился делать. Это естественно, немного практики, и всё вернется! А вот испорченные отношения в семье восстановить будет гораздо сложнее.

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