Нужны миллионы: подсчитано, в какую сумму россиянам обходятся дети

Не могу прийти домой с пустыми руками, дома меня ждет «че купила?». Если у вас есть ребенок, эта ситуация вам знакома. А потому, зайдя после работы в магазин, вы обязательно возьмете что-нибудь вкусненькое для любимого чада. К чему я это? Да к тому, что деньги на своих детей мы тратим, как правило, не задумываясь. Одежда, обувь, игрушки, сладости, развлечения, гаджеты… Попробуем прикинуть, какая сумма набежит до 18 лет?

Предположим, есть два варианта подсчета. Первый – по размеру алиментов. Обычно это 25 процентов от зарплаты на одного ребенка. По данным Росстата, средняя зарплата россиян в 2019 году была 42550 рублей. Если мы оттолкнемся от этой суммы, то за 18 лет мы должны потратить 2,3 млн рублей.

Второй – посчитать расходы на ребенка в год с учетом его взросления и изменения его потребностей. Очевидно, что годовалому малышу не нужен смартфон последнего поколения в отличие от 13-летнего подростка. Это бухгалтерией мы сейчас и займемся, а заодно сравним с расчетом по алиментам.

Понятно, что в разных регионах цены, как и зарплаты, различаются в разы. Чтобы не измерять среднюю температуру по больнице, мы взяли для примера среднюю московскую семью.

От рождения до года

Конверт для выписки из роддома – 3300 рублей.

Одежда (здесь и распашонки, и пеленки и многое другое с учетом быстрого роста малыша) – 50000 рублей.

Памперсы (упаковки 90 штук ценой 1000 рублей хватит на 2-3 недели) – 20000 рублей.

Кроватка – до 15000 рублей.

Коляска – трансформер – от 25000 рублей.

Матрас – до 7000 рублей.

Лекарства (если ребенок родился здоровым и ему не нужны специальные препараты) – до 5000 рублей.

Погремушки, книжки – до 5000 рублей.

Обувь – до 5000 рублей.

Ванные принадлежности (ванночка, шампунь, мыло, градусник, подставка и т.д.) – до 4000 рублей.

Бутылочки, соски и т.д. – до 2000 рублей.

Питание (с учетом грудного вскармливания и молочной кухни) - до 5000 рублей.

Всего: примерно 147 тысяч рублей (примерно 12000 рублей в месяц).

Малыши до года 147 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От года до 3 лет

Одежда – до 40000 рублей.

Обувь – до 20000 рублей.

Игрушки, книжки – до 20000 рублей.

Лекарства – до 10000 рублей.

Памперсы – до 25000 рублей.

Горшок – от 200 до 600 рублей.

Коляска – до 10000 рублей.

Спортинвентарь – 6000 рублей.

Постельное белье (4 комплекта) – 8000 рублей.

Питание (по словам нутрициологов, это период постепенного перевода ребенка на общий стол, когда много денег уходит на баночки с детским питанием, каши, соки, молочку и т.д.) – 300 рублей в день – 219000 рублей.

Всего: 358600 рублей (примерно 12000 рублей в месяц).

От года до 3 лет - 358600 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

От 3 до 7 лет

Как правило, с этого возраста траты на мальчиков и девочек различаются. Мы возьмем расходы на условную девочку, мальчик до 7 лет, по оценкам экономистов, обходится на 10 процентов дешевле.

Одежда – 100000 рублей.

Обувь (минимум 5 пар обуви в год по средней цене 3000 рублей) – 60000 рублей.

Питание (по словам нутрициологов, дорогостоящий период в кормлении, учитывая, что это активный период развития организма) – от 500 рублей в день – 730000 рублей.

Детский сад – 120000 рублей.

Парикмахерская – 16000 рублей.

Заколочки, бантики, ободки – 10000 рублей.

Школа раннего развития (2 года 4 раза в месяц) – 144000 рублей.

Секции/кружки (в среднем 12000 рублей в месяц, занятия круглый год) – 576000 рублей.

Дни рождения в кафе – 60000 рублей.

Развлечения (аттракционы, квесты и т.д.) – 40000 рублей.

Игрушки, книжки, раскраски, карандаши, фломастеры и т.д. – 80000 рублей.

Самокат – 3000 рублей.

Велосипед – 8000 рублей.

Ролики – 4500 рублей.

Планшет – 10000 рублей.

Путешествия (если мы раз каждый год отдыхаем в Турции, считаем перелет туда и обратно) – 48000 рублей.

Лекарства – до 20000 рублей.

Всего: 2 029 500 рублей

Школьники - 2 270 000 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От 7 до 11 лет

Одежда (С этого возраста траты на одежду существенно возрастают. Вещей становится больше, потому что ребенок требует разнообразия в выборе) – 170000 - 200000 рублей.

Обувь (10 пар в год – зима (2), осень (2), босоножки, туфельки, кроссовки, обувь для сменки (2), кеды - по средней цене 3000 рублей) – 120000 рублей.

Питание (этап активного роста, питание должно быть рациональным – всего вдоволь. Обязательны свежие овощи, молочка) – от 400 рублей в день – 584000 рублей.

Все для школы (включая школьную и спортивную формы, канцелярку, ранцы и т.д.) – 30000 рублей в год - 120000 рублей.

Секции/кружки (в среднем, 16000 рублей в месяц, занятия идут 10 месяцев в году) – 640000 рублей.

Карманные расходы – 500 рублей в неделю (9 месяцев) – 80000 рублей.

Транспорт (по социальной карте учащегося) – 2000 рублей за три месяца – 32000 рублей.

Развлечения – 40000 рублей.

Дни рождения в кафе – 60000 рублей.

Велосипед – 15000 рублей.

Ролики – 6000 рублей.

Самокат – 10000 рублей.

Игрушки (включая конструкторы «Лего», настольные игры), книжки – 160000 рублей.

Мебель (после семи лет, как правило, меняется обстановка в комнате ребенка) – 100000 рублей.

Лекарства – 20000 рублей.

Путешествия (допустим, мы по-прежнему любим Турцию и летаем туда раз в год) – 48000 рублей.

Телефон (два аппарата на 4 года) – до 15000 рублей.

Планшет подростковый – 20000 рублей.

Услуги няни (если няня нужна, чтобы забрать из школы, сводить на секцию и привести домой. Минимум в месяц 15000 рублей) – 720000 рублей.

Всего: 2 270 000 рублей

От 11 до 18 лет

Одежда – 300000 рублей.

Обувь – 250000 рублей.

Питание – от 400 рублей в день – 1022000 рублей.

Питание в школе – 4000 рублей в месяц (включая шоколадки, печеньки) – 252000 рублей.

Компьютер (хорошей комплектации, чтобы не разоряться на дешевых вариантах) – до 50000 рублей.

Телефон (дорогой смартфон) – от 35000 рублей.

Наушники – от 5000 рублей.

Репетиторы (для 10-11 классов, занятия 2 раза в неделю по 800 рублей) – 115200 рублей.

Секции/кружки (в среднем, 16000 рублей в месяц, занятия идут 10 месяцев в году) – 1120000 рублей.

Карманные расходы – 1000 рублей на неделю – 364000 рублей.

Все для школы – 30000 рублей в год – 210000 рублей.

Книги – 20000-25000 рублей.

Лекарства – 35000 рублей.

Транспорт (по социальной карте учащегося) – 2000 рублей за три месяца – 56000 рублей.

Развлечения – 70000 рублей.

Дни рождения в кафе – 105000 рублей.

Велосипед горный – 25000 рублей.

Путешествия (допустим, мы по-прежнему любим Турцию и летаем туда раз в год) – 84000 рублей.

Всего: 4 123 200 рублей

Старшие школьники - 4 123 200 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

Итого за 18 лет: 8 781 300 рублей.

Для понимания масштаба. Если все эти годы один из родителей будет получать среднюю зарплату по Москве в 89 тысяч рублей, он заработает 19,2 млн рублей. То есть на ребенка придется потратить около 40% доходов. Если работают и мама, и папа, на отпрыска будет уходить порядка 20% семейного бюджета.

P.S.: Разумеется, наш расклад весьма приблизительный. Мы учли только самые базовые траты, не беря в расчет, например, сколько воды потратит ребенок за 18 лет, и сколько электричества сожжет.

А КАК У НИХ?

В Англии еще дороже

Наша соотечественница Янина Миллиз переехала в Великобританию несколько лет назад, выйдя замуж за англичанина. В семье подрастают двое детей.

- По официальным подсчетам, в Англии вырастить ребенка с рождения до 18 лет стоит до 102 000 фунтов, это более 9 млн рублей, - комментирует Янина. - До года малыш дома в основном - врачи бесплатные, одеждой англичанки любят обмениваться, что-то в секонд-хенде покупают, что-то в недорогих магазинах. Кофточка с комбинезоном, например, 7.50 фунтов (675 рублей) стоит, туфельки до 20 фунтов (1800 рублей), детское пюре - 0.90 (81 рубль), молоко 200 мл примерно столько же. Коляска от 50 фунтов (4500 рублей), кроватка - от 100 фунтов (9000 рублей), но кто-то тоже бесплатно отдать может.

Для малыша до двух лет детский сад стоит в среднем 250 (22,5 тысяч рублей) фунтов в неделю по Англии, ближе к Лондону - выше. Некоторые школы уже с трех лет берут, но обязательное образование с пяти лет. Государственная школа - бесплатная, в частных цены сильно разнятся. У нас за семестр для пятилетки – 1500 фунтов (135 тысячи рублей), цена растет с возрастом и зависит от местоположения и рейтинга школы. Даже для госшколы нужно купить униформу - платьице - 9 фунтов (810 рублей), шортики – 4 (360 рублей). Для частных свои фирмы шьют, там в несколько раз выше цена. Ланч бесплатный до семи лет, за детей старше - 2.30-2.40 (207 – 216 рублей) за обед из двух блюд.

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