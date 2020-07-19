Что погубило Рамсеса и Тутанхамона: чем болели, как умирали и от чего лечились в Древнем Египте

В последнее время ученые, работающие "близ медлительного Нила в царстве пламенного Ра", совершили массу интереснейших открытий, которые, однако, остаются неизвестными массовому читателю. Книги о современной египтологии не переводят. СМИ, в лучшем случае, поведают нам про звук «ЭЭЭ», который «сказал» египетский жрец. Между тем, благодаря современным достижениям науки, мумии действительно удалось "разговорить", и они сообщили нечто большее, чем звук "э". Например, потрясающие сведения о медицине Древнего Египта, о том, чем болели, как лечились и от чего умирали египтяне.

Чуть ли не единственный источник актуальной и свежей информации - лекции известного российского египтолога Виктора Солкина, которые, к счастью, регулярно появляются в ютубе. О медицине Египта, о возможностях врачей прошлого и последних открытиях Виктор Солкин рассказал kp.ru.

Бог бальзамирования Анубис, склонившийся над мумией. Роспись саркофага, 11 в. до н.э. Каир, Египетский музей. Фото: Виктор Солкин

- К сожалению, сегодня мало говорят о том, что достижениями современной медицины мы обязаны Древнему Египту, - отмечает Виктор Солкин. - Это самая древняя медицина в истории человечества, берущая начало еще в 4 тысячелетии до новой эры.

Слава о врачебном искусстве египтян шла по всему миру. Нередко при дворах иностранных царей главным магом, лекарем и толкователем снов был именно египтянин. И это, в общем-то понятно: развитие медицины связано с ритуалами бальзамирования и, в отличие от многих других культур, Египет не питал страха перед изучением человеческого тела.

Главная проблема - зубы

Исследователи констатируют: состояние зубов большинства мумий оставляет желать лучшего. И это притом, что страсть к гигиене была огромна: египтяне совершали омовения дважды в день, а зубы чистили особым составом, смесью пальмового масла с натроном - сочетанием соды и соли.

Но даже зубная паста не спасала, и виной тому был хлеб, который делался при помощи зернотерки: приспособление состояло из двух кусков известняка, крупицы которого всегда попадали в тесто и стирали зубы. Добавляло вреда и то, что египтяне были сладкоежками и не отказывали себе в финиках и меде.

От стоматологических проблем не были застрахованы даже фараоны! Когда в середине прошлого века медицинское освидетельствование проходила мумия Рамсеса II Великого, у ученых возникло серьезное подозрение, что фараона могли свести в могилу именно зубы. Из-за абсцесса у него была сильно повреждена челюстная кость.

Мумия Рамсеса II Великого в Египетском музее в Каире. 13 в. до н.э. Фото: Виктор Солкин

Врачи имели своеобразное представление о кариесе. Полагали, что в зубы попадает червь, которого нужно изгонять натроном. Но если червь победил, тогда шли другим путем: например, заменяли зубы протезами. Удивительно, что у некоторых мумий были обнаружены искусно сделанные золотые мосты с использованием чужих зубов или зубов, сделанных из слоновой кости. Мосты смотрелись достаточно стильно, в виде тонкой золотой полоски. Таким эффектным решением проблемы в древнем мире не мог похвастаться никто.

Рецепты красоты от египетских врачей

Египтяне знали массу рецептов, многие из которых используются до сих пор. Особенно востребованными эти рецепты оказались в косметологии: папирусы, посвященные рецептам красоты, изучали, к примеру, в домах Лореаль и Елены Рубинштейн.

Для замедления старения или, как значилось в письменных источниках, "чтобы волосы не становились седыми", использовали человеческую плаценту. В основе множества снадобий лежало молоко ослицы, очень жирное и положительно влияющее на кожу. Технология приготовления препарата подчас была очень сложной. Чтобы получить средство от пигментных пятен, например, нужно было замешать лепешку из молока ослицы с компонентами 16 трав, особым образом испечь и поставить на паровую баню до образования масла на поверхности. Именно этим маслом и следовало мазать лицо. Рецепт, актуальный для Африки, где женщины страдали от сильного солнца, оказался работающим: его проверяли современные исследования.

Поразительно, но в Древнем Египте существовали даже тесты на беременность. Предлагалось взять девственную землю, содержащую песок и минимум грунта, засеять ее пшеницей и ячменем и полить мочой. Если женщина была беременна - всходы ускорялись и появлялись в указанное в папирусе время. Большее прорастание ячменя свидетельствовало в пользу мальчика, пшеницы - девочки.

Этот тест проверяли ученые из Германии и сами удивились большой его точности. Из 32 примеров успешными оказались 22.

Одной из ярких красавиц древности была царица Тейе, бабушка Тутанхамона. Миниатюрная женщина, ростом чуть выше 160 сантиметров, она и после смерти сохранила красоту. Ее тело было вызолочено, ногти покрашены терракотовым лаком на основе охры и смолы кедрового дерева. В отличие от большинства мумий, у Тейе сохранились хорошие зубы и - главное - потрясающие густые волосы. Но, как отмечают исследователи, в копне волос обнаружились вши и гниды. Паразиты были еще одной напастью египтян, и именно борьбой с ними объяснялась привычка большинства брить голову наголо.

Голова статуи царицы Тейе, бабушки Тутанхамона. 14 в. до н.э. Берлин, Египетский музей. Фото: Виктор Солкин

Черви и другие паразиты

Неверно полагать, будто египетские художники изображали на фресках какого-то абстрактного человека. Нет, запечатлевались конкретные люди и подчас детализация была поразительной. Например, на ряде фресок с рабочими, рыбаками и охотниками, древний художник изобразил людей с различными грыжами. А некоторые рисунки явственно указали врачам на филяриоз. Это заболевание развивается на фоне паразитирования в организме человека нитевидных червей, которые часто локализуются в гениталиях.

Древние папирусы не обошли вниманием паразитов, описав около 14 видов от круглых червей, до тех, что вызывали главную проблему Египта - шистоматоз. Паразиты, вызывающие шистоматоз, обитают в прибрежных водах Нила и проникают через кожу, разрушая мочеполовую систему человека. Неслучайно французские солдаты, прибыв в Египет ужаснулись. Их поразило, что египетские мужчины "кровоточат, как женщины". С этой кровью промежуточные формы паразита попадают в воду, где цикл повторяется, когда паразит находит себе нового хозяина. Сейчас Египет покончил с шистоматозом, но долгое время это было настоящей напастью.

Крышка саркофага придворного карлика Джедхора. 4 в. до н.э. Каир, Египетский музей. Фото: Виктор Солкин

При таких проблемах с паразитами неудивительно особое отношение к жидкостям из другого тела. Например, кровь имела магическое значение: даже тряпки, оставшиеся после бальзамирования - собирались в мешок, закрывались скульптурным изображением умершего и отправлялись в гробницу. Врачебные инструменты использовались лишь один раз. Богатые люди, обращаясь к врачу, заказывали инструменты, свободные от магического воздействия чужой крови. Сегодня очевидно, что такая "магия крови" имела и гигиеническое значение.

Скульптурная группа придворного карлика Сенеба с женой и детьми. 25 в. до н.э. Каир, Египетский музей. Фото: Виктор Солкин

Проблемы с костями

Египтяне верили, что всем людям дан талант, который кто-то находит, а кто-то нет. Но если у человека увечье, то ему дана еще одна дополнительная сущность - магическая сила. Носителями магических сил считались карлики. Их было много, их очень любили. Сохранились скульптурные изображения придворных карликов, например, господина Сенеба, придворного карлика, жившего в 25 веке до н. э. или саркофаг карлика Джедхора, любимца одного из царей в 4 веке до н. э. Часто маленькие люди становились ювелирами, ведь ювелирное искусство подразумевало работу с магией, необходимой для создания амулетов и украшений.

Больше всего исследователям известно о заболеваниях костей жителей древнего Египта. О заболеваниях внутренних органов сказать что-то трудно, ведь внутренние органы не могли сохраниться до наших дней. Но в этом смысле примечательна мумия Менхеперра, жреца бога Амона, который жил в 11-10 веке до н э. У него был спинной туберкулез, от которого буквально обрушился позвоночник. Это стало одним из самых ярких примеров костного туберкулеза в Египте.

Мумия царицы Тейе. Фото сделано во время находки мумии в 1898 году. Милан, Центр египтологии миланского университета, архив Виктора Лоре

Тяжело болел и юный Тутанхамон, страдая от заболевания, при котором «спаивались» позвонки в шее, он не мог повернуть шею. У Тутанхамона были ослаблены конечности, ходить фараону было непросто и несколько сотен тростей, найденных в его гробнице, носят следы активного использования.

Известны и другие случаи костных болезней. Ученые установили, что обезображенная ступня мумии фараона Саптаха, молодого человека, жившего на рубеже 13-12 вв. до н э. - это следствие полиомиелита.

Мумия царя Саптаха со следами полиомиелита конечностей. 12 в. до н.э. Каир, Египетский музей. Фото: Catalogue General Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire: The Royal Mummies. - Le Caire, 1912.

Египетские врачи умели блестяще сращивать кости, и наряду с зубопротезированием, применяли протезирование частей тела. Так, например, женщине, жившей в 15 веке до н. э., потерявшей большой палец ноги, сделали палец из дорогого черного дерева. Нельзя сказать, что женщине стало легче ходить, но в сандалии такой палец смотрелся органично. Страсть к целостности тела привела к тому что этот протез ушел в гробницу.

Протез пальца ноги мумии египтянки, жившей в 15 в. до н.э. Фото: Египетский музей в Каире, архив.

Кодекс древнеегипетского врача

Огромное внимание врачи уделяли функции сердца. "Начало тайн врача - знание хода сердца, от которого идут сосуды. Ибо каждый врач… касаясь головы, затылка, рук, ладоней, ног - везде касается сердца. От него направлены сосуды к каждому члену тела», - учили древние тексты.

Это удивительное свидетельство научного прорыва, тем более необычное, учитывая, что к функции мозга египтяне относились поверхностно и до Гиппократа функция мозга так и не была определена. При бальзамировании мозг вынимался специальными крючками через ноздри и это была единственная часть тела, которая выбрасывалась.

Если современные доктора часто используют канцелярит, то египтяне отдавали предпочтение "метафориту", пользуясь очень поэтичной терминологией. Они считали, что у раны есть губы, уста и глотка, а задача врача - сшить губы раны, чтобы она не говорила. "Хорошая рана - это молчащая рана", - считали доктора прошлого.

Медицинский папирус Эберса. 16 в. до н.э. Лейпцигский университет, архив

Недуги имели свою классификацию. Самые страшные и неизлечимые назывались «ААА», буквально передавая крик человека. Особенно страшными «ааа» были рак, чума, проказа, - то, что не лечилось никогда.

Чума приходила в Египет неоднократно и самая страшная эпидемия случилась в 14 веке до н.э. в эпоху Аменхотепа III. Это был период расцвета торговли, когда корабли бороздили моря, но вместе с крысами привозили с собой и чуму. Болезнь в первую очередь выкосила людей, живущих скоплениями: воинство, жречество и художников. После чумы в Фивах был упадок искусства, так, что царскому дому пришлось завозить мастеров искусства из других регионов.

Не так давно стало известно о страшной «ааа» великой Хатшепсут – фараона-женщины, правившей Египтом 22 года. Открытие произошло в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда археологи обнаружили гробницу с двумя мумиями, погребенными в позе цариц: одна рука вытянута вдоль тела, а вторая будто бы держит на груди скипетр. По предварительным исследованиям было известно, что одна из этих мумий - царица Хатшепсут. Но какая именно? Среди двух мумий одна была тонкая, хрупкая, с улыбкой на забальзамированном лице. Другая - без волос, несущая на себе следы тяжелой болезни. Еще до анализа ДНК археологи решили, что, конечно, Хатшепсут - это умиротворенная красавица.

Статуя Сехмет – львиноголовой богини воздаяния, покровительницы чумы и, одновременно, медицины. 14 в. до н.э. Турин, Египетский музей. Фото: Виктор Солкин

Однако анализ показал другое. Женщиной-фараоном была та, на чьем теле отпечаталась болезнь. Она прожила долгую жизнь, была очень полной, страдала от зубных абсцессов и страшного онкологического заболевания. Огромной опухолью была покрыта вся ее поясница, так, что следы опухоли сохранились даже на мумии.

Еще один пример «ааа» - мумия Рамсеса V, сохранившая следы оспы. Пустулы на коже фараона бальзамирвщики скрыть не смогли. Как свидетельствуют документы, болезни Рамсеса в Египте испугались так, что, когда фараона похоронили, Долина царей была на несколько месяцев закрыта для посещений даже стражи и лишь по прошествии пяти лет Рамсес VI достойно похоронил брата.

Визуализация результата томографического исследования мумии жрицы Чесмутенгебтиу, жившей в 10 в. до н.э. Видны амулеты, положенные между погребальных пелен мумии. Фото: Британский музей, архив

Мумии больше не разворачивают

Сегодня египтологи с ужасом говорят о развлечении викторианской Англии, когда гостей приглашали на "разворачивание мумии". После застолья в зал вносили мумию, разворачивали ее, а потом - выкидывали или использовали в растертом виде, путая слова "мумия" с "мумие" и категорически не понимая, что у смолы, добытой в иранских нагорьях и у мумий - разное происхождение.

На рубеже 20-21 века на смену варварскому "разворачиванию" потехи ради появились неинвазивные методы, которые позволяют раскрыть секреты мумии, не разрушая ее.

Как отмечает Виктор Солкин, древние египтяне владели уникальными знаниями, основной массив которых был попросту забыт в Средние века. Многие вещи из Древнего мира вошли назад в эпоху Возрождения, через арабские источники, когда люди стали потихоньку вспоминать то, что прекрасно знали полторы тысячи лет тому назад.

Египтяне считали, что «живя, не следуя сердцу» и опираясь только на технологии, человек деградирует. Они искренне считали, что в изначальные времена человек был гармоничнее, искреннее, а потому жил счастливее. Возможно, они были не так уж и неправы.

P.S. Редакция "КП" ждет вопросов для Виктора Солкина. В будущих публикациях известный египтолог ответит на все, что интересует наших читателей.

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