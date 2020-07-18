"Не может быть!": соседи в ужасе от смерти скандальной блогерши Анны Амбарцумян

Внезапная смерть Анны Амбарцумян в элитном отеле в центре Москвы шокировала и перепугала всех, кто был знаком с 27-летней девушкой. Цветущая красавица буквально излучала саму жизнь. Она занималась духовными практиками и за деньги делала привороты на деньги и богатство. Помимо прочего экстрасенс увлекалась черной магией.

Соседи до сих пор не могут поверить в гибель Анны Амбарцумян. Девушка с фигурой супермодели никогда не жаловалась на здоровье. Она вела здоровый образ жизни, еда только самую вкусную и полезную еду, носила наряды люксовых брендов. Словом, купалась в роскоши.

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Да, она скандалила с поклонниками в соцсетях. Была остра на язык, называла себя королевой и хвасталась богатством, но при этом выступала как толковый эксперт в различных шоу.

Что могло стать причиной ее внезапной смерти, предстоит выяснить специалистам. "Не может быть!", - в один голос твердят соседи, узнав трагичное известие от светских репортеров.

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Знавшие сексолога Амбарцумян лично пожимают плечами на вопрос о возможных причинах ее гибели. "Любила жизнь! Не было никаких причин! Родители у нее хорошие, мама медицинский закончила", - в ужасе заявила соседка звезды, узнав о смерти красавицы.

Женщина рассказала, что еще будучи в Санкт-Петербурге Анна четыре года училась в Первом меде, а потом уехала продолжать образование в Москву. Около месяца назад она ее видела в одной из передач.

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По словам соседей, семья умершей блогерши очень интеллигентная. Анна была вхожа в семью глубокоуважаемой в Северной столицы актрисы Алисы Фрейндлих и являлась крестной ее маленькой правнучки.

В смерть Анны не верит и дрессировщик Эдгард Запашный. "О, господи!", - воскликнул артист, узнав о трагедии. Запашный за пару дней до гибели виделся с экстрасенсом.

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Народный артист России выразил соболезнования родным девушки и отметил, что, несмотря на короткое знакомство, увидел в Анне успешного человека, который добился всего в жизни сам.

"Она писала мне несколько раз, просилась прийти на репетицию, произвела очень хорошее впечатление. Была в восторге. Молодая, красивая. Я не знаю ее историю, кто ей помогает, помогает ли ей кто-то. Судя по тому, что она была много на телевидении", - цитирует Запашного Пятый канал.

Напомним, тело Анны Амбарцумян нашли в столичном отеле. Рядом с ним были найдены упаковки из-под таблеток. Следствие изучает все возможные версии трагедии, включая отравление.

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