Версии гибели Анны Амбарцумян: Следователи выясняют, с кем блогер провела последний день

У блогера, сексолога Анны Амбарцумян, которую нашли мертвой в гостинице «Петр I» на Неглинной улице, было немало проблем. Следователи, как стало известно kp.ru, сейчас отрабатывают сразу несколько версий ее смерти.

Известно, что накануне гибели девушка жаловалась коллекторов. В распоряжении kp.ru оказалась аудиозапись сообщений Анны известному адвокату Сергею Жорину. По словам девушки, долгов у нее не было, но она стала поручителем одной своей приятельницы, а та деньги не платила. Анна была частым гостем программ на главных федеральных каналах, лицо ее было узнаваемо и похвастаться роскошной жизнью и дорогими сумками она любила, сменяя наряды, демонстрируя в соцсетях отдых на яхтах. И называла себя королевой. Вот коллекторы и стали засыпать девушку сообщениями с угрозами, звонили с разных номеров и говорили, что зайдут к ней в гости, если она сама не перечислит нужную сумму денег. Незадолго до смерти Анна даже позвонила юристу Сергею Жорину и попросила совет, как быть.

- Коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день. Она посоветовала пригрозить им, что напишу жалобу, но они мне стали писать: «Жди меня». Я живу одна и испугалась, если они узнают мой адрес, вдруг они что-то сделают будут стоять ждать меня возле дома, - рассказала Анна юристу.

- Версий много. Мы сейчас пытаемся восстановить ее последние разговоры и передвижения по городу, с кем она была, как она оказалась в отеле, - говорят в правоохранительных органах.

Четыре дня назад девушка ездила в гости в цирк к Эдгарду Запашному, снимала видео репетиции номера с тиграми – это последний пост ее в социальных сетях. На последних видео и фотографиях девушка была весела, ничто не предвещало беды.

У Анны Амбарцумян была яркая и насыщенная жизнь – съемки на телеканалах, работа психотерапевтом-экстрасенсом, она любила часто говорить об известной актрисе Алисе Фрейндлих, с которой ее связывали почти родственные связи – Анна крестила правнучку актрисы. С миром шоу-бизнеса у нее были тесные связи и обсуждать артистов она тоже любила. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна Амбарцумян неоднократно комментировала действия актера.

- Он напуган, но своей вины он не чувствует. Регулярное употребление алкоголя и наркотиков приводит к распаду личности, вот оно и произошло у Ефремова, - комментировала для «КП» Анна Амбарцумян.

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