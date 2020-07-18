Президент Грузии готова лететь в Киев, чтобы на Украине «укоротили язык» Саакашвили

Саломе Зурабишвили, являющаяся президентом Грузии, готова вылететь на Украину, как только там будут готовы ее принять

.- Я готова, как придет время, осуществить визит на Украину, который из-за коронавируса, и не только из-за него, был отложен. Я попытаюсь восстановить отношения на основе, которые соответствуют нашим традиционным и дружественным связям, - объявила публично Зурабишвили.

Формально ее визит должен послужить налаживанию расстроившихся двусторонних отношений между Киевом и Тбилиси, но фактически это жест отчаяния Зурабишвии, доведенной чуть ли не до нервного срыва обретающимся в Незалежной экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Будучи обласкан командой Зеленского, делавшей поначалу все в пику его предшественнику Порошенко, Саакашвили чуть было не стал вице-премьером правительства Украины (на что очень рассчитывал), но все же был устроен руководить местным Советом по проведению реформ.

Бывший губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Воспрявший духом после этого назначения Михаил Николозович с тех пор не проводит ни одной недели, чтобы не записать и не выложить очередной ролик, в котором оскорбляет нынешние грузинские власти, обвиняет их в нелегитимности и обещает, что на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии в конце октября, к власти придут его сторонники, а нынешних руководителей страны ждет незавидная участь.

Тбилиси уже несколько раз выражал Киеву свое «фи» по этому поводу. Первый скандал начался еще сразу после назначения Саакашвили, но с каждым роликом он полыхает все громче и громче. Грузия уже и своего посла отзывала из Украины «для консультаций», и регулярно вызывает украинского посла в Тбилиси для вручения очередных нот, но с Михаила Николозовича все, как с гуся вода.

- Любые попытки ослабления нашего партнерства, особенно в этот важный период, когда Евросоюз находится в процессе формирования своего будущего, планирует пересмотреть место и будущее членов «Восточного партнерства», только ослабят Грузию и Украину и их влияние на этот процесс, - президент Грузии попыталась объяснить предстоящий визит в Киев «высокими материями».

Но у Зурабишвили, которая много говорила про необходимость налаживания отношений, укрепление «Восточного партнерства» и отношении в рамках «цивилизованной Европы», истинный мотив не мог не проскочить. И проскочил-таки. Зурабишвили не смогла не упомянуть «провокационный тон» в адрес властей Грузии от «иностранных граждан, проживающих на Украине», вредящих двусторонним отношениям. Зурабишвли еще при назначении Михаила Николоззовича на пост главного украинского реформатора, выступив в духе новой украинской исторической реальности, заявила, что это решение Зеленского «осложнило многовековые отношения между Грузией и Украиной».

Надо сказать, что в Киеве тоже далеко не все в восторге от активности Саакашвили, направленной своим острием на Тбилиси. Нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просто воет от Михаила Николозовича, не уставая уведомлять грузинских коллег после очередной ноты, что слова Саакашвили – это не позиция украинской власти, а частное мнение обычного гражданина.

- Есть гражданин Украины, который не уполномочен представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина – Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает, однажды даже публично возмутился Кулеба. Правда, оговорился в тщетной надежде. - Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами.

Ой, совсем ведь не убежден, если судить по смыслу произнесенного. Был бы убежден, не стал бы теребить эту тему. А Миша Николозович на многое способен. Он еще и ппо крышам может способен, как Карлсон. Справятся ли с ним Зеленский с Зурабишвили, даже если выступят согласованным дуэтом, тот еще вопрос.

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