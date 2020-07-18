Семья Надежды Румянцевой продает любимый дом звезды "Девчат" за 42 миллиона

Родственники Надежды Румянцевой продают ее шикарный дом на Рублевке за 42 миллиона рублей. На такой шаг вдовец звезды фильма "Дечата" Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина пошли из-за нужды.

Последние годы жизни Надежда Румянцева любила бывать на своей даче. Надежда Васильевна вместе с мужем Вилли Хштояном уезжали на Рублевку в двухэтажный особняк.

Особняк Румянцевой на РублевкеФото: ЦИАН

После смерти Румянцевой от онкологии вдовец тяжело переживал уход жены. Он стал часто бывать в загородном особняке. Хштоян следил, чтобы в доме все было, как при жизни актрисы. "Я не могу долго без этого дома. По привычке несусь сюда, приезжаю и только тут вспоминаю, что ее нет. Я чувствую, что она здесь, ее дух тут присутствует. Она нас не покинула… Все делаю так же, как и при ней", - делился мужчина в одном из интервью.

Интерьер особнякаФото: ЦИАН

И вот спустя 12 лет после смерти супруги Вилли Вартанович выставил на продажу любимый дом звезды, который они строили вместе. "Семья Надежды Румянцевой - муж и ее падчерица - выставила особняк на торги. Он никому не нужен, нет финансовой возможности содержать его. Оба люди в возрасте", - цитирует риелтора "СтарХит".

Комната на втором этажеФото: ЦИАН

У Румянцевой есть взрослый внук, но он переехал за границу - занимается фрахтованием судов. Работал в китайской компании, а потом его переманили немцы. "Надя его так любила! Да и Карину, хоть та и приемная дочь, она считала родной. Девочке было четыре года, когда мы поженились", - откровенничал Хштоян.

Двухэтажный особняк площадью 217 квадратных метров находится в деревне Калчуга на Рублевском шоссе в окружении сосен и голубых елей. Внутри сделан евроремонт, есть камин, два санузла и два балкона.

Дом продается с мебелью. Вся обстановка пропитана атмосферой того периода, когда здесь жила звезда. Новым хозяевам достанутся антикварные шкафы.

Звездная роль Надежды Румянцевой - повариха Тося из "Девчат"Фото: кадр из фильма.

Напомним, Надежда Румянцева умерла 8 апреля 2008 года в возрасте 77 лет. Вплоть до 70 лет актриса сохраняла крепкое здоровье - делала гимнастику, правильно питалась и не имела вредных привычек. Но через несколько лет у Надежды Васильевны начались сильные головные боли, которые она мужественно переносила, потом она начала падать в обмороки. На одном из обследований у нее обнаружили опухоль головного мозга. Встал вопрос об операции, но актриса наотрез отказалась от этого. Муж не стал настаивать, так как, посоветовавшись с врачами, понял, что шансы на исцеление невелики.