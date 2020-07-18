2020-07-18T20:07:34+03:00
Спорт

Русский пилот выиграл гонку "Формулы-2" в Венгрии. Он стартовал с 11 места и обогнал на финише сына Михаэля Шумахера

Роберт Шварцман одержал победу в важном заезде [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Роберт Шварцман.Роберт Шварцман.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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20-летний российский гонщик "Формулы-2" Роберт Шварцман одержал победу на этапе в Венгрии. После квалификации он занимал только 11-ю позицию. Но удачно взял старт - сразу же смог прорваться на шестое место. А дальше ему помогла хитрость. В отличие от гонщиков из лидирующей групп он выбрал жесткие шины на стартовый отрезок дистанции.

Когда же наступило время пит-стопа, то после него Шварцман был уже на четвертой позиции. И на свежем комплекте "мягких" покрышек стал обходить конкурентов. Позади него остался и немец Мик Шумахер - сын легендарного гонщика. После чего Шварцман пошел в отрыв от пелотона гонщиков.

На второй позиции по итогам гонки оказался еще один российский спортсмен. Никита Мазеппин последовал примеру Шварцмана и перешел на "мягкие" шины ближе к финишу. Третий россиянин Артем Маркелов сошел с дистанции после того как в начале столкнулся с Маркусом Армстронгом. Он резко повернул влево от гонщика Кристиана Лундгора, который ехал в тот момент основной гонки на поврежденной машине.

Роберт Шварцман, представляющий команду Prema программы развития российского автоспорта SMP Racing, после этой побед возглавляет личный зачет "Формулы-2". Для него это второй успех в сезоне. Он является, одновременно, еще и членом академии команды "Феррари", выступающей в "Формуле-1". Для него этот сезон в "Формуле-2" - первый. В 2019 году он стал чемпионом "Формулы-3".

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Финиш Роберта Шварцмана в "Формуле-2"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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