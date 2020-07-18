Звезды на "Славянском базаре": Киркоров приехал с личным поваром, Семенович налегала на рыбу, а Ваенга - на фитнес

На фестиваль в Витебске, который для наших артистов стал первой заграничной поездкой за долгие месяцы карантина, каждый добирался по-своему. За главной персоной "Славянского базара" Филиппом Киркоровым, например, отправили частный самолет, а к трапу подогнали лимузин. Поп-королю даже не пришлось ночевать в Беларуси - "воробушек", как любовно назвал свое воздушное судно певец, упорхнул в Москву сразу после концерта.

Родион Газманов примчался на красной иномарке: авто ему предоставил на тест-драйв известный бренд, и 500 километров, разделяющие Витебск и Москву, сын "есаула" преодолел за шесть часов.

- На границе спел "Люси", и меня сразу узнали, - поделился Газманов-младший.

Анна Семенович добиралась спецпоездом "Москва-Витебск" - этот маршрут, которого раньше никогда не существовало, организовали впервые. Размещаться в купе, как Митя Фомин и Дмитрий Губерниев, артистка не пожелала, и с комфортом расположилась в спальном вагоне. Правда, ночью ее разбудили мужчины в форме: у всех пассажиров пограничники проверяли паспорта и справки на отсутствие Covid-19. Кстати, двухнедельный карантин для прибывающих из России отменили аккурат к фестивалю и, как шутят местные, специально для Киркорова: "А то сидел бы 14 дней, чтобы спеть три песни!".

Гостиница "Лучеса", в которой поселили звезд - самая дорогая в Витебске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большинство знаменитостей поселили в гостиницу "Лучёса" - лучший (хоть и трехзвездочный) отель Витебска. Самый дорогой номер - апартаменты Делюкс за 6,6 тысяч рублей в сутки - ожидаемо достался поп-королю. Три комнаты - спальня, гостиная и кабинет, мини-кухня, два санузла, гидромассажная ванна с джакузи, очищающий воздух соляной камин... Когда-то Филипп Бедросович жаловался, что в Витебске нет кроватей кинг-сайз (180 на 200 см), теперь этот недочет исправили. Но главный бонус Делюкса - работающий кондиционер.

- В большинстве номеров из-за экономии кондиционеры сейчас работают как вентилятор, и только в апартаментах охлаждают, - рассказали в гостинице.

Номер, в котором жил Филипп Киркоров, оборудован кроватью большого размера. Фото: luchesa.by

Соседями Киркорова стали Анна Семенович, Лолита и Олег Газманов. Правда, их номера категории оказались чуть проще и на 600 рублей дешевле.

- Бытовой райдер артисты не предъявляли, но запросили номера "люкс", вагон СВ и суточные. У звезд они такие же, как у всех - 18 белорусских рублей в день (540 на русские деньги. - Ред.) - уточнили "КП" организаторы фестиваля.

Столовались артисты здесь же, в гостиничном ресторане на 14 этаже.

- Филипп Бедросович лишь однажды заказал ребрышки в номер, все остальное время питался своими блюдами, приготовленными его поваром, - рассказали "КП" местные сотрудники. - Анна Семенович дважды заказывала рыбу. Один раз - стейк из форели на гриле с лимоном, а другой - семгу, припущенную с шампиньонами и сливочным маслом, только грибы попросила убрать.

Стоимость любимых блюд Анны Семенович превышает размер ее суточных - 615 и 1035 рублей соответственно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот Елена Ваенга выбилась из общего тренда и заселилась с мужем в гостиницу "Эридан". Ее двухкомнатный люкс, оформленный в винтажном стиле, стоит 4500 рублей в сутки. При этом артистка заказала и сама оплатила занятия с фитнес-тренером. Результат ее работы над фигурой зрители смогли оценить на концерте: некогда крупная певица за карантин заметно похудела, став обладательницей тонкой талии.

Номер "Люкс", как у Елены Ваенги, стоит 4500 рублей в сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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