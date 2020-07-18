2020-07-18T21:12:23+03:00
Звезды

Максим Фадеев разругался с поклонниками из-за секрета похудения на 100 кг

Музыкант не спешит делиться своей тайной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Музыкант Максим ФадеевМузыкант Максим ФадеевФото: Борис КУДРЯВОВ
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Максим Фадеев внезапно передумал рассказывать публике о своем феноменальном преображении, чем несказанно разозлил поклонников. Они набросились на кумира с требованием раскрыть секрет похудения на 100 килограммов. На что музыкант резко заявил, что никому ничего не должен.

В начале июля Максим Фадеев хвастался результатом своего феноменального похудения. Знаменитый продюсер опубликовал в блоге фото, которое ошеломило публику. Музыкант показал "ножки-палочки" в безразмерных шортах. Максим легко поместился в одной штанине, а другую взял в руку. Он сообщил, что сбросил 100 килограммов.

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Минус 100!
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Публика тут же стала выдвигать различные теории внезапного преображения артиста. Одни полагают, что кумир похудел благодаря тайским таблеткам, другие считают, что он сделал резекцию желудка, а третьи уверены - виной всему пережитый стресс.

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Вера - это главныи двигатель всего. Только Вера дает нам возможность быть счастливыми. Верьте и будете!
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52-летний композитор заверил, что в процессе преображение не использовал никакие препараты или помощь диетологов, а также не прибегал к оперативному вмешательству. Продюсер заявил, что похудеть ему помогли спорт и правильное питание. Он пообещал поделиться секретом стройности. Но до сих пор этого не сделал.

Нетерпеливые фанаты решили выяснить, почему Максим не спешит. "Это уже не очень красиво так мучить людей. Обещали помощь людям в сбросе веса, люди поверили вам, надеются на вашу методику. Вы себя поставьте на их место, когда еще не знали, как себя спасти, когда веры уже не было ни во что. Уже просто не красиво так унижать верящих в ваш метод людей, просящих, молящих, надеющихся.....Максим, ждем, уже настало время помочь многим", - эмоционально высказалась одна из поклонниц.

Композитор много лет страдал от лишнего веса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Композитор много лет страдал от лишнего веса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако ее заявление рассердило Фадеева. "Из-за таких сообщений я вообще ничего выкладывать не буду. Я еще ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу, тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать!", - парировал он.

Прочитав это, публика разразилась в адрес любимца гневной отповедью. "Да неужели не понятно, что он занимается самолюбованием и кроме себя любимого никого не видит!", "Максим, вы ответили как обиженный ребенок", "Какой он грубиян, оказывается. Фу", "Я привыкла, что мужчины отвечают за свои слова, а не ляпают языком. Ляпанье языком в жизни бывает хуже ножа", - пишут фолловеры.

Напомним, Макисим Федеев давно борется с лишним весом. Он часто показывает, как занимается спортом, дает советы по похудению. Фадеев чуть больше года назад стал вести здоровый образ жизни. Он признавался, что каждый день проходил до 20 километров. В этом ему помогала беговая дорожка. В итоге Макс достиг своей цели, сбросив, в общей сложности, центнер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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