Кто такая Анна Амбарцумян: умершая в отеле блогерша называла хейтеров рабами и придумала себе красивую жизнь

Умершая в отеле блогерша Анна Амбарцумян на протяжении долго времени создавала перед подписчиками иллюзию счастливой жизни. 27-летняя девушка называла себя королевой, а хейтеров - рабами. Она неустанно нахваливала себя и рассказывала о востребванности на телевидении. На малейшую критику в блоге отвечала проклятиями и очередными снимками своих богатств. Однако так ли это было на самом деле?

Анна Амбарцумян была найдена мертвой в номере пятизвездочного отеля. О существовании этой женщины многие знать не знали до этих трагических событий. Зайдя в ее блог, пользователь соцсетей натыкается на запись в профиле: "Королева. Врач-психиатр. ТВ-эксперт. Консультации. Хейтеры - рабы. Экстрасенс".

annaambqueen7 Вы себе даже не представляете, как приятно осознавать, что твоя идеальность - это не вымысел, не "Фотошоп" и не талантливый фотограф

Помимо прочего были указаны рост - 174 см и вес - 46 кг. Глядя на фото, на которых позирует хрупкая девушка с осиной талией и бюстом внушительных размеров, который она выставляла напоказ, фолловеры постоянно спрашивали Анну о пластических операциях.

"Нет, не «Фотошоп». И даже не удаленные ребра/пластика. У мамы до сих пор почти такая же фигура. Спасибо, любимая, что я в тебя, а не убогих родственников. Я живу в роскоши и купаюсь в бабках, а вы как гнили, так и гниете. Мама, ты ведь помнишь тот день, когда я обещала, что настанет сей сладостный момент. И уже никто меня не остановит. Я - королева", - отвечала Амбарцумян.

annaambqueen7 Господи, как же хочется написать что-то а-ля: чьи шары больше? Мои? Елкины?

Читая комментарии, которые оставляла под публикациями Анна, можно узнать то, как она жила на самом деле. Так, девушка была близка с мамой и судя по всему не сильно жаловала остальных родственников. Видимо, они отвечали ей взаимностью. "Во мне еще живет ребенок, которому хочется играть. Обычно мои забавы нравятся лишь мне", - пишет блогерша.

Самопровозглашенная королева хотела жить красиво: "У нас двухэтажный номер со своей частной террасой, таких тут всего четыре. Для самых пафосных. И для королевы, конечно".

"Лучше красивой жизни может быть только счастливая. А когда она красивая и счастливая одновременно - что это за чудо? Невозможно описать словами, но легко прочувствовать, глядя на меня", - делилась она.

В блоге эффектной брюнетки много традиционных фотографий с розами. Сначала она писала, что цветы ей преподносит муж: "У ног ее были розы. И мужские слезы. Ей всего всегда было мало. Не избежать с королевой скандала. 101 роза каждый день - наша семейная традиция. Я считаю, что муж обязан потакать всем моим капризам. Честно говоря, не чувствую особого восторга от цветов. Однако каждый день нам доставляют минимум 101 розу. Причина одна: я так решила. И не утешайте себя: у меня не День рождения и нет знакомых в цветочном бизнесе".

annaambqueen7 Меньше 101 не признаю...

Однако потом таинственный супруг куда-то исчез из подписей. И появился поклонник, одаривавший Анну не только букетами, но и драгоценностями. Как водится, вожделенные коробочки были красиво упакованы вместе с цветами.

"Меньше 101 розы не признаю. Люди спрашивают, почему утренний букет, который по их мнению роскошен, я сочла нужным выкинуть. Все предельно просто: мне свойственно избавляться от всего, что не нравится. И от всех, кто не по нраву, кстати. Девушки, женщины! Если человек с огромной любовью делает для вас сюрприз, то он заслужил вашу адекватную реакцию, но никак не радость - этим вы наградите его в случае 100% попадания. Угодить не удалось - пускай исправляется! Не может исправиться - пускай катится, незаменимых не бывает", - пишет блогерша.

Однако публика не раз уличала ее в том, что она размещает снимки одного и того же букета с разных ракурсов. Девушка усиленно отбивалась: "Очередная корзина соточки красных роз, среди которых затерялось новое колечко. Ну а рабов разрывает не первый день, разумеется. Если бы везде были одни и те же розы, снятые с разных ракурсов, как вы пытаетесь внушить себе и другим, то явно бы и цвет и длина ногтей не были бы разными каждый раз. Да и размеры бутонов разные. Ладно. Страдайте. Ну а я как всегда в бриллиантах и розах".

Часто Амбарцумян, доведенная злопыхателми, срывалась: "Рабы, сезон меняется: теперь целуем снег, по которому я хожу. Прежними остаются лишь моя персона, превосходство и правила жизни: 1. Никогда и никому не давать второго шанса. 2. За попытку предать - уничтожить. 3. Подавлять своей энергетикой всех и вся, ведь все должно быть по-моему и никак иначе. Ах, да. Всегда рада идти по головам".

Много высказываний Анны были посвящены ее общению с потусторонним миром: "Говорю с покойниками. И они со мной говорят... Сделала на руке два шрамирования с определенными символами и сама же зашлифовала по итогу. Зачем? Я не знала, что открою запретные порталы на руке, из-за которых на моих глазах упадут картина и скульптура дома".

annaambqueen7 Рабы, сезон меняется: теперь целуем снег, по которому я хожу

Стоит отметить, что блогерша часто принимала участие в ток-шоу на телевидении. Девушка позиционировала себя как сексолога и психотерапевта-экстрасенса.

Она очень этим гордилась: "Знаю, что многим моя востребованность на федеральных каналах поперек горла. Даже представить не могу, каково это - вечно видеть в шикарной форме ту, которой завидуешь и ненавидишь. И не надо пытаться себя утешить, что звездой телеэкранов меня сделали деньги. Я просто идеально красивая, умная и элита психиатрии, а вы - недоброжелатели - рабы".

annaambqueen7 Знаю, что многим моя востребованность на федеральных каналах поперек горла

За часовую консультацию Амбарцумян просила 8200 рублей, за диагностику по фотографии - 9500 рублей. Один прием у звездного психолога-сексолога стоил от 2500 до 500 тысяч рублей.

Напомним, тело Анны Амбарцумян нашли в столичном отеле. Рядом с ним были обнаружены упаковки из-под таблеток. Следствие изучает все возможные версии трагедии, включая отравление.

Известно, что в последнее время девушка жаловалась на коллекторов. "Мы отдаленно были знакомы еще лет пять-шесть назад, - сообщил kp.ru Сергей Жорин. - А несколько месяцев назад она обратилась ко мне с этой историей. О суммах я ничего не знаю по одной простой причине. Мне сразу показалось, что Анна мне что-то недоговаривает. Версия про подругу мне показалась неправдоподобной. У меня сложилось мнение, что денег она должна сама, а не подруга, и этот долг появился не при таких обстоятельствах, как она рассказала. Поэтому в итоге я просто посоветовал ей обратиться за помощью в правоохранительные органы".

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