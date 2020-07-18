Мария Евтушенко: Спасибо москвичам, Юрию Феклистову и «Комсомолке» за «Мост Евгения Евтушенко»
Через несколько часов после того, как на нашем сайте появилось фото метромоста над Москва-рекой с надписью
«18 июля - день рождения поэта Евгения Евтушенко», - мне позвонила из США вдова Евгения Александровича...
- Спасибо москвичам, - взволнованно произнесла Мария Владимировна, - тем, кто это сделал, и «Комсомольской правде», и Юрия Феклистову. Это был такой приятный сюрприз, трогательный, когда я открыла сайт, увидела эту фотографию...
Вдова поэта Мария ЕвтушенкоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Скажите, Маша, как вы поживаете, как дети?
- И у меня, и у Мити, и у Жени - все хорошо.
- Не могу не задать вопрос по поводу романа «Берингов тоннель», который Евгений Александрович не успел закончить.
- Роман все-таки вышел в последнем томе собрания сочинений в Москве, в издательстве «ЭКСМО». Но мне бы хотелось издать его отдельной книгой.
Мария Евтушенко, вдова и Муза великого поэта - из США: «Спасибо москвичам, Юрию Феклистову и «Комсомолке» за «Мост Евгения Евтушенко»
Хотелось бы, чтобы и «Антология русской поэзии» тоже была бы завершена.
- Это в России будет издано?
- Да, в России. Я надеюсь очень. Естественно... «Если будет Россия, значит, буду и я».
- Мы ждем вас домой.
- Я обязательно буду в Москве на следующий год – или в апреле, или летом, на день рождения Евгения Александровича. Так что - мы еще встретимся.
- Да, конечно. А сегодня мы поздравляем друг друга с днем рождения Евгения Евтушенко.
- Да. Саша, я хотела бы еще добавить. Вчера тоже была удивительная дата, но, к сожалению, в такой период пандемии мы не смогли это отметить так, как следовало - исполнилось 10 лет музею-галерее Евгения Евтушенко в Переделкинe.
- Это заметное событие. И мы тоже поздравляем с ним - всех поклонников творчества Евгения Евтушенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«... Если будет Россия, значит, буду и я»
«18 июля - день рождения поэта Евгения Евтушенко» - гласит надпись на метромосту Филевской линии между Смоленской и Киевской (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU