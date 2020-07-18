Чем славен горевший Нантский собор: там исповедовался перед смертью «Синяя борода», а Д’Артаньян арестовал министра финансов Франции

Нантский кафедральный собор святых Петра и Павла, конечно, «готическая жемчужина», как выразился Эмманюэль Макрон, - но он обычно не входит в списки типа «топ-10 самых прекрасных соборов и церквей Франции», которые так любят составлять журналисты и авторы путеводителей. Грандиозные соборы в Страсбурге, Шартре, Амьене, Руане и, разумеется, Реймсе легко выбивают его из этих перечней - а есть ведь еще Нотр-Дам и Сен-Дени в Париже, Нотр-Дам в Лаоне, собор Сен-Этьен в Бурже, базилика святой Сесилии в Альби, аббатство Сен-Мишель на границе Нормандии и Бретани, и так далее, и так далее, и так далее.

18 июля начался пожар в старинном соборе НантаФото: REUTERS

Нантский собор сравнительно «молод» - его начали воздвигать в 1434 году (для сравнения, Реймсский был в основном построен с 1208-го по 1311-й, Шартрский - с 1194-го по 1220-й). Воздвигали храм в Нанте на месте собора, построенного в романском стиле (такая «реновация», создание новых готических церквей на месте старых была в Средние века обычным явлением). Как раз в середине XV века в Нанте было много денег, это был его золотой век. Город, как и вся Бретань, к которой он исторически принадлежит, процветал, экспортируя соль, вино и ткани. Сооружение собора, однако, затянулось на долгие века и шло с большими перерывами. Например, с 1520 по 1626 год строительство вовсе останавливалось, как и с 1650-го по 1840-й. Ну, а завершили строительство лишь в конце XIX века.

Сгорела часть внутреннего убранстваФото: REUTERS

Исторических событий с Нантским собором связано не так уж много. Например, в нем покаялся перед казнью сподвижник Жанны Д’Арк барон Жиль де Рэ, которого обвиняли в убийстве сотен детей (доподлинно неизвестно, совершал ли он их, но церковное покаяние позволило ему избежать сожжения на костре - его вместо этого задушили прямо на поленнице. Потом он вошел во французский фольклор под видом Синей Бороды - неожиданно, поскольку жена у него была только одна, и ее он точно не убивал). Еще в Нанте любят вспоминать, как в 1661 году на площади перед собором по приказу «короля-Солнце» Людовика XIV был арестован суперинтендант финансов Франции Николя Фуке, до того неутомимо расхищавший государственную казну. Причем производил арест не кто иной, как лейтенант мушкетеров Д’Артаньян, чья фигура потом вдохновила Александра Дюма на создание понятно какого романа. Ему, говорят, в компании сорока мушкетеров пришлось гнаться за попытавшимся сбежать транжирой чуть ли не через весь город, и именно на площади он его настиг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791287" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Соборе Святых Петра и Павла.

Пострадали деревянные части здания.Фото: REUTERS

Судьба соборов бывает не менее тяжелой и болезненной, чем судьба людей: например, Реймсский был разрушен в ходе чудовищной бомбардировки в Первую мировую войну, его потом собирали по крупицам (и на самом деле реставрируют до сих пор). Нантский собор тоже не миновали бедствия. В 1800 году он пострадал от взрыва в близлежащем замке герцогов Бретани, где устроили склад взрывчатки. В 1944 году - в ходе бомбардировки города. Наконец, в 1972-м какой-то рабочий оставил под крышей паяльник, и начался сильнейший пожар, последствия которого ликвидировали много лет. Ну и сейчас ужасные кадры с горящим собором обошли весь интернет и появились в эфире всех телеканалов мира. Впрочем, мэр Нанта Жоанна Роллан уже заявила, что этот пожар по первоначальным оценкам все-таки не так катастрофичен, как пожар 1972 года.

Выгорела внутренняя часть собора и кровля.Фото: Кадр видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791218" frameborder="0"></iframe> Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

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