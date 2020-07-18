2020-07-18T22:30:16+03:00
В мире

Фото и видео последствий пожара в соборе в Нанте: "второй Нотр-Дам", который строили почти 500 лет, будет трудно восстановить

Старинный орган и витражи восточного фасада были полностью уничтожены огнем [фото, видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Пожар в соборе во французском Нанте начался ранним утром 18 июляПожар в соборе во французском Нанте начался ранним утром 18 июляФото: EAST NEWS
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Кафедральный собор Святых Петра и Павла во французском городе Нант загорелся ранним утром 18 июля, в субботу. Более сотни спасателей местной пожарной службы до позднего вечера боролись с огнем, попросив жителей Нанта уйти как можно дальше от горящего здания.

Под вечер пожарная служба справилась с пламенем, которое охватило сооружение, но построенный почти 500 лет назад храм придется долго восстанавливать.

Построенный почти 500 лет назад храм придется долго восстанавливать. Фото: Globallookpress, Reuters

Построенный почти 500 лет назад храм придется долго восстанавливать. Фото: Globallookpress, Reuters

Бесценные реликвии нескольких столетий истории Нанта, которые смогли пережить революцию во Франции и бомбардировки Второй мировой войны, были безвозвратно утеряны. Огонь полностью уничтожил старинный орган собора, который в начале 17 века создал великий французский мастер Жак Жирарде. Серьезно пострадали и витражи восточного фасада здания, завершенные в конце 15 века.

Огонь полностью уничтожил старинный орган собора, который в начале 17 века создал великий французский мастер Жак Жирарде. Фото: Globallookpress, Reuters

Огонь полностью уничтожил старинный орган собора, который в начале 17 века создал великий французский мастер Жак Жирарде. Фото: Globallookpress, Reuters

Несмотря на масштаб распространения огня, собор Святых Петра и Павла в Нанте не повторил судьбу печально известного Собора Парижской Богоматери, сгоревшего в апреле прошлого года: пожар не повредил крышу строения и перекрытия под ней, которые относительно недавно были заменены на прочные бетонные конструкции.

Основания версия прокуратуры города, которая в настоящее время занимаются расследованием происшествия, – намеренный поджог. На это указывает наличие несколько очагов возгорания: один из них находился на уровне большого органа, еще два – слева и справа от нефа.

Храм в Нанте не повторил судьбу печально известного Собора Парижской Богоматери: крыша здания выдержала натиск огня Фото: EAST NEWS

Храм в Нанте не повторил судьбу печально известного Собора Парижской Богоматери: крыша здания выдержала натиск огняФото: EAST NEWS

Как рассказал профессор Страсбургского университета Тома Сирет, за последнее время во Франции нередко стали фиксировать случаи намеренных поджогов зданий: за прошлый года в стране произошли более тысячи антихристианских актов и атак вандалов на соборы.

Старинный собор Святых Петра и Павла был создан в 1434 году, а строительство грандиозного сооружения заняло 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Возгорание, которое началось утром в эту субботу, стало не первых для храма: 1972 года пламя практически уничтожило крышу здания. На ликвидацию последствий в тот раз ушло более тринадцати лет.

Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию большого органа. Фото: Globallookpress, Reuters

Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию большого органа. Фото: Globallookpress, Reuters

В 1862 году собор признали историческим памятников. Сегодня Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию большого органа – самой важной части сгоревшего здания. Благотворители заверили, что все средства, которые будут собраны совместно с французским министерством культуры, будут перечислены исключительно на реставрационные работы.

Последствия пожара в Соборе Святых Петра и Павла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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