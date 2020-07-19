Бывшая жена Владимира Машкова тайно вышла замуж в 55 лет

Бывшая жена Владимира Машкова в третий раз вышла замуж. Елена Шевченко скрывала своего нового супруга с прошлого года. О счастливом событии сообщила дочь актеров Мария.

Актриса Елена Шевченко была дважды замужем. Ее первым избранником стал Владимир Машков, с которым она познакомилась в Новосибирском театральном училище. Этот союз просуществовал недолго. В 1985 году Шевченко родила дочь Машу. После расставания с Машковым женщина вновь вышла замуж. От режиссера Игоря Лебедева она родила сыновей Никиту и Всеволода.

Другие подробности личной жизни Елены до недавнего времени не были известны. Однако на днях Мария Машкова рассказала о том, что ее 55-летняя мама обрела личное счастье. Полгода назад женщина вновь вышла замуж. Вместе с супругом актриса живет в США.

masha_mashkova_official В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж

"В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: «Спасибо за надежду!». Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее… надежду, спешу заверить: она есть!", - поделилась откровением девушка в блоге.

Она опубликовала видео танца родительницы с новым мужем. 35-летняя Маша поставила хештег "новый папа".

shevchenko9114 И тут мы вышли из леса

К слову, Машкова очень гордиться творческими успехами матери. В феврале она рассказала, что Шевченко реализовала себя как писательница. Рассказы Елены были опубликованы наряду с произведениями Евгения Водолазкина, Людмилы Улицкой и Евгения Гришковца.

Елена Шевченко стала известна широкому зрителю ролями в фильмах "Сирота Казанская", "День радио" и "День выборов". В 1998 году Мария вместе с мамой снялась в комедии "Мама не горюй". Елена также снялась в сериале по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". В этом проекте Шевченко сыграла одну из ролей второго плана - жену сосланного ученого Изабеллу Леопольдовну.