2020-07-19T08:34:53+03:00
В мире

Армянские власти плюнули в лицо России, а теперь ждут, что она им поможет

Маргарита Симоньян раскритиковала политику Еревана
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССМаргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.

Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) "выразить свою позицию".

Просили — выражаю.

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?

Армяне — честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).

В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим "российским друзьям". Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и "настоящих" — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.

Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?

На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.

Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.

Потому что Россия — такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.

А вы — просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.

Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.

Если нет у вас Нарекаци — так я передам. У меня на тумбочке лежит.

А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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