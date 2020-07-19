Экс-сотрудники РУСАДА: «Итоги аудиторской проверки – лишь вершина айсберга. Все намного хуже»

Вокруг РУСАДА бушует шторм. Аудиторская проверка нашла в деятельности Российского антидопингового агентства финансовые нарушения: поддельные подписи, признаки коррупции, конфликт интересов – всего под подозрением оказались траты на 110 млн рублей. При годовом бюджете РУСАДА в 500 млн рублей это серьезные обвинения. Чтобы проверить их, журналисты kp.ru пообщались с людьми, работавшими в РУСАДА, а также сотрудничавшими с гендиректором агентства Юрием Ганусом. По их словам, итоги аудита удивили только тех, кто не в теме.

«Если копнуть глубже, то могут вскрыться удивительные факты»

Итоги аудита, кажется, оказались обескураживающими для многих людей в мире спорта. Лучше всего их прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. «Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит», - заявил он. И, видимо, сказал намного меньше, чем знает.

Вячеслав ФетисовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом скандале, возможно, действительно есть личностные дела. Но и обвинения серьезны. А те, кто работал в РУСАДА или находился рядом, уверены, что проверяющие нашли далеко не все, что можно было обнаружить.

«Итоги аудиторской проверки – лишь вершина айсберга. Все намного хуже», - рассказывает «КП» один из бывших сотрудников РУСАДА, долгое время работавший в том числе и при нынешнем руководстве агентства. Дело в том, что аудиторы проверяли только документы, находящиеся в открытом доступе, объясняет собеседник «КП». Если копнуть глубже, то могут вскрыться и другие удивительные факты.

Эти слова подтверждают и другие источники «КП». «Я не только подозреваю, что это вершина айсберга, у меня в этом есть уверенность», - рассказывает еще один бывший сотрудник РУСАДА. Так что не исключено, что проверки могут быть продолжены.

«Никто не понял, как Ганус возглавил РУСАДА»

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отбивается от обвинений, ссылается на происки недоброжелателей и грозит подать в суд. Все остальные руководители РУСАДА, что показательно, молчат. Но Ганус – действительно ключевая фигура в этой истории. И поэтому заключения аудиторов он принимает на свой счет.

В РУСАДА он появился из ниоткуда в 2017-м году. В спорте его имя вообще не было известно. Легенда гласит, что уроженец Запорожской области со сразу пятью высшими образованиями (в том числе и Морское училище и институт МВД) оставил свое резюме на одном из самых популярных сайтов по поиску работы HeadHunter. А уже через короткое время руководил одним из самых важных направлений в российском спорте.

В РУСАДА вообще не поняли, как их боссом стал Ганус. «В финальном раунде выборов гендиректора агентства Юрий Александрович был самым слабым кандидатом, - рассказывает «КП» источник, знакомый с процедурой назначения Ганус на пост главного борца с допингом. - У него не было знаний ни в одной из нужных ключевых областей для этой должности».

А через какое-то время Юрий Александрович начал шоу: он красочно громил допингеров в своих зажигательных интервью, и на пресс-конференциях предрекал российскому спорту разные кары вплоть до самого окончательного изгнания из международного сообщества.

Юрий Ганус. Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Все РУСАДА превратили в пиар-агентство одного человека»

Журналисты были почти влюблены в Юрия Александровича – тот умел снабжать всех яркими цитатами. Но в самом РУСАДА были в шоке от гендиректора. У него оказался очень странный стиль руководства, говорят сотрудники, - он все время орал.

Крики, угрозы, странное, необоснованное давление, - в большей степени так вспоминают общение со стороны гендиректора РУСАДА его многие бывшие подчиненные. «Он выдавливал тех специалистов, от кого чувствовал угрозы для себя как для руководителя, - рассказывает еще один собеседник «КП». - Если кому-то удавалось каким-то образом убедить гендиректора, что он для него не представляет опасности, все было отлично. Если же Юрий Александрович видел, человек больше него в чем-то разбирается и может считать его конкурентом, он убирал его».

Со стороны все выглядело очень по-боевому: пресс-конференции, разоблачительные интервью, сочные выступления по радио. Но по словам сотрудников, в какой-то момент Ганус стал считать себя единственным олицетворением и самой сутью всего ведомства, которое он возглавляет: «Все РУСАДА превратили в пиар-агентство одного человека».

Итоги аудита, кажется, оказались обескураживающими для многих людей в мире спорта. Фото: EPA/ТАСС

«В ВАДА удивлялись странными смс-сообщениями гендиректора»

Это помешало выстроить отношения не только с подчиненными, но и с теми, с кем обязан поддерживать связи гендиректор РУСАДА.

«Это на моей памяти единственный руководитель, который позволял себе так часто общаться на повышенных тонах. У Юрия Александровича оказался такой психологический склад характера, что с ним мало кто мог сработаться. В результате он испортил отношения практически со всеми – и с Наблюдательным советом, и с учредителями, и вообще со всеми, с кем только можно. Да что там говорить, с ВАДА тоже не все гладко. Казалось бы, это его последняя защита. Но там к нему тоже относятся неоднозначно. Потому что бывали случаи, что в неурочное время он отправлял людям из ВАДА странные смс», - рассказывают люди, работавшие с Юрием Ганусом.

Другие собеседники подтверждают, что вряд ли в ВАДА у Гануса есть серьезная поддержка. «За него могут заступаться в ВАДА, разве что посчитают, что на них проверкой оказывают давление. Серьезных связей у Юрия Александровича там нет», - говорят они.

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