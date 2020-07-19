Ученые подсчитали: в среднем за день человеку приходят в голову 6200 мыслей

Чтение чужих мыслей - что может быть интереснее?! Сегодня расшифровывая электрические сигналы мозга ученые в самых общих чертах способны различить содержание мысли - представляет ли человек перед собой чье-то лицо или многоэтажный дом. Однако профессор психологии Центра нейробиологических исследований Университета Куинс (Канада) Джордан Поппенк решил пойти другим путем.

Пунктуация мозга

- Долгое время единственным окном в наш разум был самоанализ - то есть размышление о собственных мыслях, - говорит Джордан Поппенк. - Но это не слишком надежный метод. Прорыв наступил в тот момент, когда мы перестали пытаться понять, о чем думает человек, а вместо этого сосредоточились на том, как определить, что мысль пришла в движение. Образно говоря, мы пропустили лексику и начали изучать пунктуацию мозга.

Поппенк уверен уловить мысль можно в буквальном смысле, потому что каждая идея - это новая комбинация нейронов. Сравнивая изображения мозговой активности полученные в результате МРТ можно зафиксировать момент реорганизации сети нейронов - в этот миг и рождается новая мысль!

О преимуществах единомыслия

Пока единомыслие еще не введено на государственном уровне люди по старинке думают произвольно. И такая неорганизованная самодеятельность сильно мешает - по крайней мере нейрофизиологам. Поэтому чтобы контролировать процесс появления новых мыслей Поппенк решил использовать великую силу кинематографа. “Важнейшим из искусств для нас является кино!” - говорил другой мыслитель, примерно по такому же поводу.

Дело в том, что предыдущие исследования демонстрировали, что правильно сделанные фильмы вызывают у разных зрителей одинаковую активность в одних и тех же участках мозга. Правда с точки зрения ученых хороший фильм это не Тарковский и даже не Тарантино. Художественное кино оставляет зрителю пространство для блуждания разных мыслей. Кто-то, увидев на экране Монику Белуччи, восхитится: какая фемина! Блюстительница нравов при виде секс-символа возмутится: что за блудница - ни стыда ни совести! А любительница шоппинга сразу распознает на Монике туфли-мечты, на которые ее благоверный зажал денег.

Ученым же проще отслеживать изменения состояния мозга на простых и предельно понятных шаблонах Поэтому участникам эксперимента (а их набралось 184 человека) показывали короткие увлекательные сюжеты не допускавшие двояких толкований: “Человек спускается по лестнице”, “Машина едет по улице”, “Метеорит падает на Землю”... Сюжеты чередовались с 20-секундными паузами для отдыха. В конце каждого “прогона” добровольцам демонстрировали 84-секундный “настроечный” клип. Так было удобнее разбирать по кучкам мысли разных людей, мозг которых все это время сканировался с помощью функциональной МРТ. Наблюдая за изменениями кровотока в разных участках мозга ученые фиксировали рождение и угасание мысли.

Мыслительный червь сомнений

- Каждая новая мысль соответствует переходу карты активности мозга в иное состояние, - объясняет Джордан Поппенк, - Если визуализировать процесс обдумывания на схеме, то получается эдакий “мыслительный червь” - его образуют смежные точки обозначающие активность нейронов. Благодаря нашей методике мы можем определить, когда человек переключился на новую мысль. Но содержание этой мысли мы пока расшифровать не можем.

Согласно подсчетам ученых за сутки в мозге среднего человека рождается примерно 6200 мыслей. Далеко не все из них способны перевернуть ход развития человечества. В большинстве своем это идеи типа: а не попить ли мне чайку? Или - почему до пятницы еще так далеко?

По мнению автора исследования, понимание закономерностей рождения и угасания новых мыслей дает нам возможность заглянуть в «черный ящик» нашего разума, устройство которого до сих пор остается загадкой. Новая методика не только приближает нас к разгадке тайны познания, но и полезна для решения ряда практических задач. Например, скорость мышления - быстрота с которой происходят переходы от одной мысли к другой, могут помочь в ранней диагностике шизофрении, СДВГ или различных маний.

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