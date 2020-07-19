«Не сошелся клином белый свет» Продюсер фильма про Цоя взялся за кино про Янку Дягилеву

Как показало время, герои нового времени — рэперы, хипстеры, модные режиссеры арт-хауса и недооцененные художники не особо интересны широким массам общественности. Мало кто из них останется в народной памяти и войдет в историю. Именно поэтому спрос на легенд прошлого так актуален: Егор Летов, Виктор Цой, Сергей Бодров — все эти личности до сих пор будоражат память людей. Им посвящают граффити, дискуссии, про них снимают кино, а каждый день рождения ушедших из жизни героев 80-90-х превращается в день воспоминаний. Неспроста.

В 2018 году продюсер Илья Стюарт с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустили фильм «Лето» про становление Виктора ЦояФото: кадр из фильма

Кинопродюсеры это тоже остро чувствуют и раз за разом запускают проекты, посвященные востребованным культурным героям. В 2018 году продюсер Илья Стюарт с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустили фильм «Лето» про становление Виктора Цоя, а в этом году Алексей Учитель завершает работу над картиной «47» — роуд-муви о доставке гроба с Цоем в Ленинград после смертельной аварии в Латвийской ССР.

Очевидно, грядет фильм и про Егора Летова. А пока все тот же Илья Стюарт запустил съемки фильма о сибирской рок-певице Янке Дягилевой. Он будет называться «На тебе сошелся клином белый свет» — эту песню на стихи Михаила Танича пели советские звезды эстрады (Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха), перепевала композицию и Дягилева.

Певицу сыграет молодая питерская актриса Кира ПиевскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певицу сыграет молодая питерская актриса Кира Пиевская, появившаяся до этого лишь в новелле «Голод» (2017) — одной из частей независимого киноальманаха «Эксперимент в движении», который тоже выпускал Илья Стюарт.

Снимать картину доверили режиссеру Игорю Поплаухину (его короткометражка «Календарь» была удостоена приза на Каннском кинофестивале в категории «Cinefondation»). В полнометражном кино это будет дебют Игоря.

hype.film на тебе сошелся клином белыи свет directed by @igor_poplauhin day 1 #hypefilm #kinoprime by @ugolphoto

Как планируется, фильм не станет байопиком — сценарий основан лишь на некоторых событиях из жизни Янки. Так сказать, «по мотивам». Начинается сюжет с 9 мая 1991 года, когда Дягилева отправилась на дачу, ушла в лес, после чего ее тело выловили из реки Иня. Труп находят охотники, после чего и начинается реконструкция событий последнего дня жизни певицы. Живет главная героиня не в Новосибирске, как было на самом деле, а в «каком-то русском безвременье дач, лесов и рек», как уверяет режиссер.

igor_poplauhin Спасибо @ferbik за трогательный, офигенный подарок

Картину постараются напитать поэтическими образами и настроением песен Янки и сделать так, чтобы это смотрелось как агиография — жизнеописание святого, где чудеса и реальность неразделимы.

По слухам, собирательного персонажа, сильно похожего на Егора Летова, может сыграть Александр Паль. А на роль отца Дягилевой рассматривается кандидатура Константина Хабенского.

hype.film на тебе сошелся клином белыи свет directed by @igor_poplauhin day 1 #hypefilm #kinoprime by @ugolphoto

Съемки картины стартовали в Санкт-Петербурге и продолжатся в живописных местах Ленинградской области.