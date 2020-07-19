Врач рассказал, что делать, если ужалила пчела, а ребенок наелся немытых ягод с грядки

Лето продолжается, и все больше горожан отправляются на дачу, даже те, кто прежде предпочитал нежиться на чистом песочке заграничных курортов. И за городом нас подстерегают самые разные напасти: то ребенок наестся немытых ягод прямо с грядки и мучается животом. То пчела (или оса – поди разбери!) цапнет. В общем, враждебный новый мир. Что из этого опасно, а на что можно просто закрыть глаза, мы спросили у педиатра Михаила Кагана, заслуженного врача РФ, ведущего научного редактора Vrachu.ru.

- Что делать, если ребенок наелся земляники с грядки? Она сейчас грязная после дождей. Может, промыть ему желудок, не дожидаясь поноса? Или ничего страшного? Соседские дети постоянно так едят, и руки не моют. И ничего, довольны жизнью…

- Немытые ягоды и фрукты есть нельзя, так как это может привести к развитию кишечной инфекции или заражению глистами, - настаивает наш эксперт. - Тем не менее, при употреблении ягод и фруктов в таком виде в большинстве случаев всё кончается благополучно. Заражение не происходит, так как ребёнок не получает болезнетворных бактерий или яйца глистов. Но риск такого заражения есть и постфактум никакие меры уже не будут эффективны.

Так что, поймали ребенка у грядки – еще раз напомните ему о правилах гигиены. И уповайте на лучшее. А если чадо наелось незрелых яблок, и теперь не отходит далеко от туалета?

- Если возникают расстройства пищеварения, и родители связывают их с употреблением неспелых неядовитых ягод, необходимо обратиться к врачу, - предупреждает Михаил Юдович. - Доктор сможет установить точный диагноз, так как такие заболевания, как острый аппендицит на начальных этапах родители нередко ошибочно воспринимают как простую диспепсию вследствие диетических погрешностей.

- Такая ситуация: ребенок ревет, показывает место укуса – явно от какого-то насекомого. Что делать?

- Вопрос о том, что делать после укуса насекомых, совсем не так прост, как может показаться, и ответ на него зависит от многих факторов.

Вначале важно определить вид насекомого, которое совершило укус. От этого зависит, как именно кусали – ртом или жалом. Если жалом – его необходимо немедленно удалить, так как с ним удаляется и определённое количество яда.

Имеет значение количество совершенных укусов. Даже для взрослого человека укус 200 пчёл смертелен из-за большого количества яда, а для ребенка доза значительно меньше. И куда именно ужалили – особую опасность представляют укусы пчёл и ос при их проглатывании, так как отёк языка или отёк глотки могут перекрыть дыхательные пути. Важно, существуют ли в данной местности инфекции, передаваемые через укусы насекомых (например, комары могут заражать малярией и т.д.). Помощь зависит от того, возникает ли только местная реакция (если да, то насколько она сильна) или системная реакция, включая крапивницу, отёк Квинке – вплоть до анафилактического шока.

Да, не всегда, особенно у маленьких детей, легко определить, каким насекомым был совершён укус. Самым первым действием должно быть как можно более быстрое удаление жала. При этом способ удаления не так важен, как быстрота, потому что жалообразующий аппарат продолжает активно вводить яд в рану, даже если пчела была убита или сбита с места укуса.

Если возникает большая местная реакция (покраснение, сильный отек вокруг ранки) или сильная боль, лучшей помощью является прикладывание льда. Лёд применяют не более 15 минут за один раз, используя тканевый барьер между льдом и кожей, чтобы предотвратить прямое повреждение кожи холодом. (Если льда нет, подойдут замороженные овощи из морозилки, только оберните пакет в полотенце – прим. Ред.).

При склонности ребенка к аллергии врачи рекомендуют дать ему после укуса антигистаминный препарат. А при отеке Квинке и анафилактическом шоке, которые могут развиться после пчелиной атаки, помогут специальные ручки-шприцы, продающиеся в аптеках. Чтобы спасти жизнь, нужно немедленно сделать укол – шприц-ручки устроены так, что сделать это может любой человек, не имеющий спецподготовки. Если в семье есть аллергики, такой шприц обязательно должен быть в домашней аптечке и взять с собой при вылазках на природу.

- Часто сильный зуд возникает после укуса комара, - продолжает эксперт. Для его облегчения можно использовать целый ряд средств для наружного применения, которые продаются в любой аптеке. При расчёсах места укусов и появлении открытых ран возникает риск их вторичного инфицирования. Так же, как при ссадинах, такую рану необходимо промыть водой с мылом или перекисью водорода и смазать раствором бриллиантовой зелени, после чего наложить стерильную повязку или бактерицидный пластырь. При развитии аллергических реакций на укус насекомого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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