2020-07-19T16:06:01+03:00
Звезды

"Огрели по голове чем-то тяжелым": звезда "Дома-2" и "Битвы экстрасенсов" раскрыл правду о нападении в Москве

20-летний Никита Турчин находится в больнице
Ольга ЛИБГАРДТ
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Звезда "Дом-2" и шоу экстрасенсов Никита ТурчинЗвезда "Дом-2" и шоу экстрасенсов Никита ТурчинФото: Instagram.com
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В Москве напали на Никиту Турчина. Молодого человека, который прославился после участия в шоу "Дом-2" и "Битвы экстрасенсов", жестоко избили. В настоящее время он госпитализирован.

Никита Турчин рассказал о нападении всю правду из первых уст. Все произошло ночью. "Меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки", - начал свое повествование 20-летний парень.

По словам звезды "Дома-2" и "Битвы экстрасенсов", он не мог даже написать сообщения друзьям. "Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким, чтобы они могли меня найти и помочь, или в противном случае - опознать тело. Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз", - написал он в блоге.

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Сейчас Никита находится в одной из столичных клиник под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья на данный момент - средней степени тяжести. Он жалуется на частые головокружения и подыскивает себе психолога и реабилитационный центр для восстановления здоровья и психики. "Врачи продолжают пичкать таблетками, ставят капельницы и делают уколы", - резюмировал Никита.

Напомним, Никита Турчин с первого сезона смотрел шоу "Битва экстрасенсов" и хотел принять в нем участие. И на то были все основания. Его бабушка по маминой линии - целительница, а Никита помогал ей делать зелья и снадобья. Он пришел на программу, когда ему было 17 лет, став самым молодым участником 18-го сезона шоу.

На "Битве" Никита представился как Ключник. В руках у него была массивная связка ключей, которые, с его слов, когда-то принадлежали мертвым людям.

2 апреля 2018 года Турчин пришел на реалити-шоу "Дом-2". Решение он принял после того, как подвергся нападению на одной из станций метро зимой 2018 года. Экстрасенс сразу проявил свои неординарные способности. Так, он начал предсказывать судьбу участников на проекте. Например, Никита заявил, что Валера и Тата Блюменкранц скоро покинут проект. Блюменкранцы, кстати, действительно покинули проект и, более того, развелись. Елене Хроминой он пообещал, что она недолго будет страдать по Саймону, ведь скоро он вернется на проект, только вот Лене уже не будет нужен. Так впоследствии и вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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