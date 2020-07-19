Секреты гардероба Елизаветы II: внучка-принцесса Беатрис надела на свадьбу платье бабушки

Тайная свадьба британской принцессы Беатрис стала одним из самых ярких событий коронавирусной эпохи. И потому, что из-за эпидемии светская жизнь совсем сошла на нет. И потому, что под венец внучка королевы Елизаветы II пошла в винтажном свадебном платье, принадлежащем ее венценосной бабушке.

Гардеробная Елизаветы II имеет примерно столько же секретов, как и, например, казна Ее Величества. В нее не допускают репортеров, делая исключения лишь для редких выставок.

В гардеробной хранятся все, без исключения, наряды действующего британского монарха, включая форменную одежду, которую положено носить Елизавете II как главе нескольких рыцарских орденов.

Про платье, надетое принцессой Беатрис, известно, что оно было сшито в 1967 году Норманом Хартнеллом. И это не свадебный наряд самой Елизаветы II, которая вышла замуж за два десятилетия до этого.

Вообще, в те годы королеве редко шили на заказ, она приобретала одежду у самых разных кутюрье. В последние четверть века платья и костюмы для нее шьют в единственном экземпляре. И делает это собственный дизайнер. А приносит из шкафа камердинер.

Селва - будущая королева Елизавета II в свадебном платье, справа - принцесса Беатрис в винтажном платьеФото: REUTERS

Анжела Келли начинала свою трудовую карьеру с должности экономки в резиденции британского посла в Германии. Во время монаршего визита в ФРГ, сославшись на подписанное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, отказалась назвать королеве имена следующих гостей, которых должна была принять посольская вилла. Оценив такую преданность работодателю, королева пригласила Анжелу на работу в Букингемский дворец, где та быстро стала ее доверенным лицом.

К бриллиантовому юбилею правления королевы Келли написала книгу, в которой раскрыла некоторые секреты того, что происходит в гардеробных Ее Величества. Королева не возражала против публикации.

Итак, о том, что все наряды действующего монарха находятся в королевских гардеробных, даже несмотря на то, что они не соответствуют моде или не подходят по размеру, уже известно. Их также не принято сдавать в комиссионные магазины или передавать на благотворительные нужды. Некоторые из костюмов и платьев королева может надевать по несколько раз (это ее личное решение), но с перерывами, как минимум, в несколько недель. Самый длинным оказался срок службы одного из вечерних платьев, которое королева надела спустя 25 лет после своего первого выхода в нем в свет.

В зависимости от распорядка конкретного дня, количества и характера мероприятий королева может менять наряды до пяти раз в день!

Платье, костюм или пальто первоначально исполняются в 4 вариантах. Конечный эскиз утверждает сама королева. Ткани только натуральные, с 2019 года можно использовать только искусственные меха.

Отдельного внимания заслуживает палитра цветов. В апреле этого года, выступая с обращением к нации в связи с эпидемией COVID-19, Елизавета II появилась на экранах телевизоров в платье зеленого цвета. И в очередной раз покорила миллионы. Произошло это не только благодаря сказанным словам, но и благодаря правильно выбранному цвету: зеленый – символ покоя и безопасности.

Предпочтение всегда отдается насыщенным, ярким цветам. Причина проста: к королеве должно быть приковано внимание, она должна выглядеть эффектно и выделяться на снимках репортеров. Исключение – черный, цвет траура. Черную одежду члены королевской семьи в остальных случаях не носят. Негласный запрет был нарушен единожды: на один из светских раутов принцесса Диана пришла в черном коротком платье.

Для выставок королева иногда разрешает взять из своих гардеробных коронационный наряд, платья, в которых она принимала участие в самых важных семейных событиях, например, крестила детей. Или принимала участие в важных мероприятиях – церемониях открытия Олимпийских игр и т.п.

Так что Беатрис, будем считать, повезло. Ей удалось не только увидеть винтажное бабушкино платье, но и отметить в нем одно из самых главных событий в своей жизни. Изысканный вкус бабушки не подвел, и спустя более чем полвека платье смотрелось обворожительно.