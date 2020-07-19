2020-07-19T16:34:14+03:00
Общество

Вопреки злой судьбе Слава научилась ходить!

Упорство и старания девочки помогли ей справиться с врожденным ДЦП, но осложнения перечеркнут все, если не найдутся деньги на особый тренажер
Ярослава ТАНЬКОВА
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Помогите МИрославе не разучиться ходитьПомогите МИрославе не разучиться ходитьФото: Личный архив героя публикации
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Четырехлетнюю Мирославу в поликлинике знают все. Белокурая принцесса-улыбашка, обожающая слово «сама», даже если тяжело и больно. Из-за врожденного ДЦП, малышка передвигается пока с трудом, дерганной «спастической» походкой крепко держа маму за ручку. Но сама! Далеко не все дети с диагнозом ДЦП так старательно и терпеливо тренируются сидеть, стоять, ходить… А Славочка освоила все эти умения уже к трем годам, и теперь заявляет, что зимой она непременно встанет на коньки. «И ведь может – с таким-то характером!» - смеются, но вовсе не шутят специалисты. Ведь учитывая темпы развития при тяжести заболевания, по их мнению у ребенка есть все шансы преодолеть болезнь.

Мирослава и не считает себя больной! У нее полно друзей, все ее любят. За пару минут приема, болтушка успевает рассказать и про маму, и про папу, и как «упала, но не плакала», и про новую книжку, которую учится читать, потому что «скоро в школу»… Доктор улыбается, но грустно. Учитывая последнее обследования, не от врачей зависит, пойдет ли Мирослава однажды в школу, а от того смогут ли найти малоимущие родители найти деньги...

Дело в том, что один тазобедренный сустав ребенка начал выходить из правильного положения. Если допустить развитие вывиха, Мирослава может надолго забыть и про «ходить за ручку», и даже про «стоять у стеночки». Причем забыть в прямом смысле. Разучиться этому за время, пока врачи будут делать ей необходимую тяжелейшую операцию. Она всегда сопровождается большой кровопотерей и длительным периодом восстановления, когда разрешается только лежать. За это время ребенок с ДЦП потеряет все двигательные навыки, которые успел освоить. То есть все достижения малышки просто пойдут насмарку.

Но пока у Мирославы еще не вывих, а подвывих — самое начало осложнения – печальное развитие истории можно предотвратить. Для этого нужен тренажер - вертикализатор с функцией разведения ног. То, что с помощью него упорная Мирослава справится с осложнением, ни у кого даже сомнения не возникает. Помните, как про коньки: «эта может!» Ортопед прописал и Мирославе выдали вертикализатор, которым располагает соцобеспечение. Но, увы, в этой модели нет самой важной функции, позволяющей выполнять рекомендации врача. А модель, которая необходима, стоит 160 000 рублей. И родители и врачи в отчаянии. Пожалуйста, помогите!

Если есть вопросы, вы можете задать их координаторам семьи: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера.

Пожертвовать через СМС можно, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Литинской Мирославы"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

Пожертвовать через банк:

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Литинской Мирославы

ИСТОЧНИК KP.RU

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