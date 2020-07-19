Новые правила работы ресторанов и кафе: чаевые запретят включать в счет

Роспотребнадзор разработал новые Правила оказания услуг общественного питания. Они вступят в силу с 1 января 2021 года и заменят аналогичный документ, действовавший почти четверть века – с августа 1997 года.

Сразу стоит сказать, что революционный характер изменения не носят. Большая часть документа слово в слово повторяет уже существовавшие требования. «Комсомолка» сравнила ныне действующие и новые Правила и составила список главных изменений.

ЧТО ДОБАВЛЕНО

- Запретят включать в счет чаевые. Такая практика (комиссия, как правило, составляет 10% от стоимость блюд) до сих пор существует во многих заведения общепита. Новые Правила запрещают «включать в договор иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые), не относящиеся к стоимости продукции, указанной в меню». Если же сотрудники кафетерия все же пытается принудительно взимать чаевые, то «потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг расходов, а если они оплачены – потребовать от исполнителя возврата обозначенной суммы».

- Предварительный заказ блюд можно будет оформить через интернет. В предыдущей версии документа такая возможность предусматривалась для телефонной и электронной связи.

ЧТО ИСЧЕЗЛО

- Требовать уменьшения стоимости блюд – нельзя. Мало, кто знал, но потребители сейчас имеют право требовать снизить стоимость блюд, если их принесли слишком поздно. Правда, нужно доказать, что произошло это по вине заведения, а не самого клиента или форс-мажорных обстоятельств. В новых правилах такой пункт отсутствует. Вместо него использована следующая формулировка: «Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. Размер таких расходов должен быть документально подтвержден исполнителем». Другими словами, если вы передумали есть яичницу, от нее можно отказаться, но стоимость разбитых яиц нужно будет оплатить.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

- В меню должны быть прописаны: перечень услуг и условия их оказания, цена в рублях и условия оплаты, фирменное наименование и основные ингредиенты блюд, вес порций готовых блюд, сведения о пищевой ценности блюд и их составе, включая пищевые добавки, обозначения нормативных документов, которым должны соответствовать блюда.

- Заведение общепита должно обслужить каждого потребителя, который намерен сделать заказ. В новых Правилах добавлено очевидное уточнение – заказ должен быть сделан в течение времени работы заведения.

- Оплата может быть как предварительной, так и после выбора блюд, или после приема пищи.

- У клиента должна быть возможность проверить объем/массу предлагаемой ему продукции.

- Работники заведений общепита должны пройти специальную подготовку, аттестацию и медицинский осмотр.

- Помимо еды заведение общепита может предоставлять другие платные услуги, но обязано уведомить посетителя, что они платные.

- За неоказание или ненадлежащее оказание услуг исполнитель несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством и законами о защите прав потребителей.

Напомним, с 1 января 2021 года в стране должны радикально упростить правила ведения бизнеса. Так называемая «регуляторная гильотина» должна отменить десятки тысяч устаревших требований, многие из которых существуют еще из советских времен. Самые же необходимые требования будут обновлены и упрощены.

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