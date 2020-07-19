Геннадий Онищенко: Главный козырь России - это народ, хорошо привитый, с мощной генетикой, которая формируется в смешанных браках

- Геннадий Григорьевич, мэр столицы Сергей Собянин на днях заявил, что у 60% жителей столицы есть иммунитет к ковиду. Скажите, мы свои какие-то достижения в этой области можем, как козырь, вытащить из рукава?

- Главный козырь Российской Федерации – это народ России. Люди, которые в ней живут. Их духовный, нравственный, патриотический потенциал. И, конечно же, та мощная генетика, которая формируется на этом пространстве за счет перекрестов, возникающих в результате смешанных браков.

Что касается названных цифр по наличию антител… Надо еще уточнить, сколько там нейтрализующих антител, потому что они разные у нас есть. И в том числе, при реакции на ковид.

Но то, что такая цифра сегодня называется, она не с потолка взята, а с того мониторинга, который организовала Москва. Поэтому эта цифра хорошая. Она будет нарастать. И она, безусловно, обусловлена тем, что сегодня инфекция дает большой процент бессимптомного носительства, а, следовательно, и выработки иммунитета.

Геннадий Онищенко: «Главный козырь России - это народ» 00:00 00:00

- Столица первой приняла на себя самый сильный удар инфекции.

- Москва была самым интенсивным очагом заражения, передачи этой инфекции. Ну, и, конечно же, немаловажную роль играет и то, что у нас есть сегодня достаточно оптимистические основания надеяться на то, что может появиться и средство специфической защиты. Я имею в виду вакцину, которая проходит испытания. 3 августа все те, кто были привиты и в 48-м институте – это Министерство обороны, и у нас в Первом меде, в Сеченовском университете, будут сдавать кровь на иммунный ответ на ту вакцину, которая была применена в процессе уже клинических испытаний.

- Этого всего достаточно для обороны от возможной второй волны воронавируса?

- В эпидемиологии есть такие понятия, как доэпидемический, эпидемический, пандемический уровень заболеваемость. Это профессиональная терминология. Вот если мы сейчас будем соблюдать все те меры, которые касаются масочного, гигиенического режима, правила социального дистанцирования, отказа от массовых мероприятий, то будем вооружены против второй волны. И очень важно сделать прививки от гриппа, который, как всегда, будет доминировать осенью.

- А от пневмонии надо делать прививку?

- Если есть показания, делать надо. Но это решается в индивидуальном порядке. Поэтому, Александр Петрович, вам надо с оптимизмом смотреть в будущее.

- Я так и делаю.

- Генерировать это биологическое поле оптимистическое, передавать его через вашу газету всем вашим многочисленным читателям. Это будет тоже мощным фактором в подготовке к предстоящему сезонному подъему заболеваемости.