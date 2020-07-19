Пелагея раскрыла секрет, кто делает вручную все ее наряды

У фолк-певицы Пелагеи продолжается трудный развод с мужем и отцом ее трехлетней малышки Таисии Иваном Телегиным, который решил делить имущество и устраивает компанию против матери своей дочки. Но певица старается не зацикливаться на негативе и решила переключить внимание своих поклонников с щекотливых тем на творчество. На этот раз - на ее сценический имидж, в котором большую роль, как выясняется, сыграла мама исполнительницы Светлана Ханова.

Поклонники часто спрашивали, кто придумывает певице такие уникальные, неповторимые, штучные костюмы. Казалось, над ними трудится целая мастерская модельеров и дизайнеров.

Певица Пелагея и ее мама режиссер Светлана Ханова на телепроекте "Голос"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Певица написала на своей странице, что ей часто задают этот вопрос - кто готовит ей наряды? И Пелагея сейчас ответила, что с детства ее индивидуальный стиль разрабатывает ее мама, которая своими руками выполняет все ее сценические костюмы, включая головные уборы. "Мама Света", - как называют маму Пелагеи в ее одноименном коллективе, Светлана Ханова - продюсер и дочери, и всей группы "Пелагея". Она - профессиональный театральный режиссер, педагог, музыкант. Именно она в свое время придумала делать русские народные песни в оригинальной аранжировке, и создала для дочери своего рода новый жанр в музыке. А, чтобы ни от кого не зависеть и не плясать под "чью-то дуду", она решила сама продюсировать дочь. И быть ей и звуковиком, и идейным вдохновителем, и создателем репертуара, и режиссером, и даже личным, персональным костюмером. Светлана разрабатывает авторские модели в жанре русского костюма, но осовремененные, часто в своих дизайнерских находках опережая время. Например, она первой придумала делать для Пелагеи широкий-корсет пояс из кусков ношеных джинсов (экологический тренд) - элемент, который в народном костюме по идеи не должен быть, но он "прижился" и смотрится выигрышно, что теперь тоже вошло в современную моду.

pelageya_insta Костюмы Пелагеи...ответ на ваши частые вопросы

Она же сообразила делать с руладами юбку, которые создают волны при движении и как бы шевелятся, "живут", когда Пелагея отплясывает на сцене. Кто-то подметил, что даже кусочки шубы используются для декора и новых "фишечек" в сшитых руками мамы нарядах для Поли. И для благодарной модницы-дочки в радость похвастаться любимыми, единичными, поистине эксклюзивными нарядами от мамы, которая для нее главная поддержка в жизни. Сейчас Пелагея переживает непростое время из-за тяжелого развода и огласки в СМИ. Ее муж, которому певица доверяла и хотела сохранить с ним теплые отношения, после того, как она подала на алименты в суд, ошарашил встречным иском о разделе их загородного дома и квартиры, купленной на деньги тещи (мамы певицы). Однако адвокат артистки надеется в суде отбить квартиру, так как имеются доказательства, что Пелагея снимала деньги с банковской карточки мамы (своего продюсера, костюмера и так далее) на покупку этой жилплощади за 75 млн. руб. Ни рубля Телегин в покупку этой недвижимости, оформленной на Пелагею через две недели со дня свадьбы, не вложил. Доказательства уже переданы в суд. И Пелагея надеется, что удастся все решить по справедливости, по закону, и не вступая в грязные дрязги. Она верит, что, не создавая информационные ложные вбросы, и никого не обвиняя, выйдет из этого развода с минимальными потерями, не сломленной, и с самыми дорогими и преданными людьми - мамой и дочкой дружной семьей будут встречать рассвет в белых одеждах. А "мама Света" непременно создаст новые дизайнерские шедевры. К слову, сейчас Светлана осваивает дизайн комплектов нарядов для мамы (Пелагеи) и дочки (Таси). Пелагея уже выставляли свои фото с дочкой в одежде, выполненной в одном стиле и цветовой гамме, от персонального дизайнера, мамы и бабушки Светланы.

А на этот раз на своей странице показала целую галерею уникальных нарядов авторского творчества своего продюсера. "Здесь - малая часть созданных сценических образов", - подписана фотокарусель.

"Костюмы Пелагеи - это отдельный вид искусства", - восхитились фанаты. - "Только родные мамины руки могут такое создать. Возрождение русского костюма в новом качестве говорит о том, что русская культура жива!".