Виктория Боня впервые за долгое время похвасталась фигурой в тигровом купальнике

Случилось то, чего так жаждали поклонники Виктории Бони. 40-летняя модель показала фигуру в купальнике. Это случилось впервые за долгое время. Причем раньше телеведущая наотрез отказывалась демонстрировать идеальное тело.

Несколько месяцев назад Виктория Боня запустила свой авторский курс по сохранению молодости и красоты. Упражнения для лица, шеи и зоны декольте пользуются бешеной популярностью у подписчиц модели.

Помимо этого телеведущая каждый день занимается фитнесом для поддержания стройной фигуры. Она тренируется под чутким руководством персонального наставника. Боня стремится сделать тело более рельефным.

victoriabonya Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка!

Результатом тренировок Вика решила похвастаться в блоге. Впервые за долгое время она опубликовала фото, на котором предстала в тигровом купальнике, демонстрируя не только модельную фигуру но и роскошный загар.

"Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка! Все-таки очень важно правильно уметь загорать. Три золотых правила красивого загара! Правило номер один - три дня лежать под зонтиком. Второе правило гласит - никогда не загорать на сухую, сначала наносим защиту, потом сверху масло для загара. Кто знает, какое третье правило?", - кокетливо поинтересовалась Боня у поклонников.

Поклонники пришли в восторг от вида кумира. Многие одарили комплиментами фигуру 40-летней красавицы. "Бесподобно выглядите", "Фигура бомба", "Вы красотка, сейчас у вас шикарная фигурка, вы поправились немного", "Идеальное фото с идеальной девушкой", "Нереальная", "Хочу такую фигуру", "Фигура, конечно, супер! Так держать", "Ну, теперь ни в коем случае не надо худеть! Как раз все очень идеально", "Какая вы красоточка", "Виктория, вы совершенная", - комментируют подписчики.

Не забывает инстадива и о духовных практиках, которыми увлечена несколько лет. На днях она поведала о том, что впервые прошла церемонию камбо. "В церемонии используется яд зеленой лягушки камбо. Для укрепление иммунной системы, очищения организма от токсинов и шлаков, помощь в борьбе со многими болезнями. У меня процедура длилась буквально 15-20 минут. Хотя для многих она длится часами...", - похвасталась модель.