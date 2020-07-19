2020-07-19T21:37:15+03:00
Звезды

Виктория Боня впервые за долгое время похвасталась фигурой в тигровом купальнике

Модель решилась показать свой идеальный загар
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Модель решилась показать свой идеальный загарМодель решилась показать свой идеальный загарФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Случилось то, чего так жаждали поклонники Виктории Бони. 40-летняя модель показала фигуру в купальнике. Это случилось впервые за долгое время. Причем раньше телеведущая наотрез отказывалась демонстрировать идеальное тело.

Несколько месяцев назад Виктория Боня запустила свой авторский курс по сохранению молодости и красоты. Упражнения для лица, шеи и зоны декольте пользуются бешеной популярностью у подписчиц модели.

Помимо этого телеведущая каждый день занимается фитнесом для поддержания стройной фигуры. Она тренируется под чутким руководством персонального наставника. Боня стремится сделать тело более рельефным.

victoriabonyavictoriabonya
Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка!
11171 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Результатом тренировок Вика решила похвастаться в блоге. Впервые за долгое время она опубликовала фото, на котором предстала в тигровом купальнике, демонстрируя не только модельную фигуру но и роскошный загар.

"Ура! Сегодня я сдала экзамен по загару. Теперь я снова шоколадка! Все-таки очень важно правильно уметь загорать. Три золотых правила красивого загара! Правило номер один - три дня лежать под зонтиком. Второе правило гласит - никогда не загорать на сухую, сначала наносим защиту, потом сверху масло для загара. Кто знает, какое третье правило?", - кокетливо поинтересовалась Боня у поклонников.

Поклонники пришли в восторг от вида кумира. Многие одарили комплиментами фигуру 40-летней красавицы. "Бесподобно выглядите", "Фигура бомба", "Вы красотка, сейчас у вас шикарная фигурка, вы поправились немного", "Идеальное фото с идеальной девушкой", "Нереальная", "Хочу такую фигуру", "Фигура, конечно, супер! Так держать", "Ну, теперь ни в коем случае не надо худеть! Как раз все очень идеально", "Какая вы красоточка", "Виктория, вы совершенная", - комментируют подписчики.

Не забывает инстадива и о духовных практиках, которыми увлечена несколько лет. На днях она поведала о том, что впервые прошла церемонию камбо. "В церемонии используется яд зеленой лягушки камбо. Для укрепление иммунной системы, очищения организма от токсинов и шлаков, помощь в борьбе со многими болезнями. У меня процедура длилась буквально 15-20 минут. Хотя для многих она длится часами...", - похвасталась модель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Гребенщиков: «Учиться отказываться от вожделения, гнева и жадности - работа на всю жизнь. И работа очень интересная»
Знаменитый музыкант перевел на русский язык один из главных религиозных текстов в истории - «Бхагавад-гиту» и рассказал об этом в интервью kp.ru
Новости 24
"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии, победив "Манчестер Юнайтед" 3:1
«Все совершают ошибки»: Трамп признал, что ошибался в некоторых оценках пандемии
В Москве за сутки умерли еще 15 пациентов с коронавирусом
В России предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Саакашвили предупредил о возможном исчезновении Украины в нынешнем виде
Поставьте в морозилку банку со льдом и положите сверху монету. Так можно проверить работу холодильника
"Барселона" разгромила 5:0 "Алавес" в последней игре сезона чемпионата Испании
Трамп предупредил, что Байден «уничтожит» США в случае победы на выборах
Трамп заявил о победе американцев в двух «прекрасных и жестоких» мировых войнах
Умер Рафаиль Закиров, создатель авиации МЧС России
Губернатор Миссури готов помиловать супругов, с винтовкой защищавших дом от протестующих
Первый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой Софии
Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Микки Рурк пообещал «жестко опустить» Роберта де Ниро
Неизвестный открыл стрельбу в США: пострадали 13 человек
Предвыборная гонка в США: Байден опережает Трампа по популярности