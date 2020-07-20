2020-07-19T22:53:59+03:00
История современности

Полет отваги

20 июля 1936 года советские летчики Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный, рекордный перелет из Москвы на остров Удд в Хабаровском крае
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Г. Байдуков, В. Чкалов и А. Беляков у своего самолета. Фото: Фонд ЦГАМОГ. Байдуков, В. Чкалов и А. Беляков у своего самолета. Фото: Фонд ЦГАМО
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Рассказал мне о той героической истории сам Байдуков, второй пилот Чкалова.

- Прицел был дальний, конечно: через Северный полюс - в Америку, но Сталин хотел быть уверенным, что мы сможем это сделать - первыми в мире, - вспоминал Георгий Филиппович. - И четко обозначил: сначала перелет из Москвы на Камчатку... Снаряжения было много всякого - продовольствие, радиостанции, лыжи, ружья, астрономические приборы и еще много чего, все для жизни на льду в случае вынужденной посадки. Самолет стоял на весах и тщательно взвешивался.

Стартовали с построенной на бетонной полосе горки - чтобы самолет мог набрать необходимую скорость взлета. И 20 июля рано утром Чкалов поднял машину в воздух... После Земли Франца-Иосифа попали в густой туман, потом - в сильное обледенение, самолет стало трясти, и мы поспешили выбраться на солнце. Вырвались из циклона где-то в районе Северной Земли...

Наступил третий день полета, из-за кислородного голодания есть не хотелось - так, шоколада погрызли и много чая пили.

Над Охотским морем сплошные дожди и туманы, спустились ниже, а там шторм в море, лететь пришлось на высоте 50 метров... Короче, через 56 часов полета при сильном обледенении выскочили из низкой облачности на высоте метров пятнадцати и решили садиться на остров Удд, неподалеку от Николаевска-на Амуре, под боком у Сахалина.

Внизу неровный песок, галька, камни, овраги... Чкалов приказал: «В хвост, ребята!» Не знаю, как ему удалось так ювелирно посадить самолет... Но одно колесо на левой ноге шасси все-таки оторвало на камнях, и оно снизу ударило левое крыло, оставив вмятину. Однако в целом самолет не пострадал...

Через несколько дней на этом же самолете герои вернулись в Москву. Взлет был оригинальным. На острове прибывшие на помощь пограничники построили деревянную взлетную полосу шириной 35 - 50 метров и длиной 500. С нее и взлетали.

Весь мир, узнав о великолепном полете, вздохнул в восхищении. 56 часов в воздухе без посадки, 9,5 тысячи километров преодолели!

Чарльз Логсден из Национальной аэронавтической ассоциации США заявил: «Это один из самых выдающихся полетов в истории авиации».

Троим отважным присвоили звание Героев Советского Союза. И выдали щедрые премии: командиру экипажа Чкалову - 30 тысяч рублей, а Байдукову и Белякову - по 20 тысяч (директор крупного завода получал тогда 2000 рублей в месяц).

А через год эти трое на том же самолете впервые в мире перелетели через полюс с континента на континент: из Москвы в Америку. И весь мир снова рукоплескал нашим летчикам и нашей технике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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