Анекдоты: Самоизоляция - это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем
- Представляешь, сегодня двое мужчин одновременно уступили мне место.
- Поместилась?
* * *
Если женщина начинает рыдать, сбейте ее с толку - начните рыдать в ответ.
* * *
- У вас проблема с фотографией в паспорте.
- Какая проблема? Вон я, третий слева.
* * *
Приходит мужик в магазин «Запчасти», спрашивает:
- Есть запчасти на «Ниву»?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну там... проволока, изолента...
- Есть, конечно. Странная у вас «Нива». Запчасти от «УАЗа» подходят…
* * *
Аналитики предсказывают, что нефть в определенный момент может стоить меньше нуля. Боюсь даже подумать, насколько тогда подорожает бензин.
* * *
В Одессе с коронавирусом просто договорились.
Он даже остался немножко должен.
* * *
- Какая странная у вас шпага, сударь.
- Это арматура, сэр.
* * *
После слов жены «Все, я от тебя ухожу!» молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет истерику, а бывалый грустно скажет: «Ты только обещаешь!»
* * *
Сегодня встал на колени перед стиральной машиной и попросил прощения за то, что стираю белые вещи отдельно от черных и цветных.
ИСТОЧНИК KP.RU