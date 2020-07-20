Анекдоты: Самоизоляция - это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем

- Представляешь, сегодня двое мужчин одновременно уступили мне место.

- Поместилась?

* * *

Если женщина начинает рыдать, сбейте ее с толку - начните рыдать в ответ.

* * *

- У вас проблема с фотографией в паспорте.

- Какая проблема? Вон я, третий слева.

* * *

Приходит мужик в магазин «Запчасти», спрашивает:

- Есть запчасти на «Ниву»?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну там... проволока, изолента...

- Есть, конечно. Странная у вас «Нива». Запчасти от «УАЗа» подходят…

* * *

Аналитики предсказывают, что нефть в определенный момент может стоить меньше нуля. Боюсь даже подумать, насколько тогда подорожает бензин.

* * *

В Одессе с коронавирусом просто договорились.

Он даже остался немножко должен.

* * *

- Какая странная у вас шпага, сударь.

- Это арматура, сэр.

* * *

После слов жены «Все, я от тебя ухожу!» молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет истерику, а бывалый грустно скажет: «Ты только обещаешь!»

* * *

Сегодня встал на колени перед стиральной машиной и попросил прощения за то, что стираю белые вещи отдельно от черных и цветных.