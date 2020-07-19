Лолите пришлось пешком пересекать белорусскую границу

Лолита Милявская приехала на фестиваль в Витебске последней из российских звёзд - ее выступление, закрывающее «Славянский базар», организаторы припасли «на десерт». За пару часов до концерта Лола появилась на площадке, чтобы отрепетировать номер. Выглядела певица отлично, хотя ничего для этого не делала: леггинсы, кроссовки, полное отсутствие макияжа. А вот голосом была недовольна, мол, надо распеться - поэтому хиты «Папа» и «На Титанике» прогоняли несколько раз. Под «фанеру», несмотря на регулярные нападки хейтеров в соцсетях, артистка не поет, в чем присутствующие на репетиции могли убедиться лично. Под «Титаник» в живом исполнении приплясывали не только ребята из подтанцовки, но и работники сцены, журналисты и пришедшие пораньше зрители.

За пару часов до концерта Лола появилась на площадке, чтобы отрепетировать номерФото: Алена МАРТЫНОВА

Закончив с репетицией, певица за кулисами пообщалась с прессой. Оказалось, на фестиваль она добиралась на перекладных.

- Мы же бешеные - отправились на электричке «Москва-Смоленск», - рассказала Лолита. - Выехали в семь утра, сидеть было жутко неудобно, позвоночник устал. И тут бац: машину из Белоруссии, которую за нами отправили, не впустили в Россию. Из-за этого пришлось нанимать второй автомобиль, который меня с коллективом довез из Смоленска до границы. А здесь уже нас, как диссидентов, приняла другая машина.

Закончив с репетицией, певица за кулисами пообщалась с прессойФото: Алена МАРТЫНОВА

Таким образом, российско-белорусскую границу артистке и ее музыкантом пришлось пересекать пешком. Но Лолиту это не огорчило: «погода была хорошая, пограничники спокойные». Уже завтра звезда вместе с другими гостями «Славянского базара» отправится домой на спецпоезде «Витебск - Москва». Маршрут, которого никогда не существовало, впервые запустили в этом году специально для гостей фестиваля.