Герман Греф и Василий Голубев оценили работу комбайнов-беспилотников на Дону

В Ростовской области полным ходом идет летняя уборочная страда. Собирать урожай с большей эффективностью донским аграриям помогают новые цифровые помощники - роботизированные технологии на базе искусственного интеллекта, разработанные компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies).

КОМБАЙНЕРЫ СТАНУТ ОПЕРАТОРАМИ БЕСПИЛОТНИКОВ

Чтобы проверить работу уникальной сельхозтехники непосредственно на деле, в регион прибыл президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Вместе с губернатором Василием Голубевым он побывал на полях Октябрьского сельского района.

Как отметил Герман Греф, система автономного управления Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление спецтехникой роботу-помощнику. Это дает отменные результаты – в два раза сокращает потери зерна при уборке, а также позволяет снизить его себестоимость на 3-5%. В сущности, инновационная технология переводит комбайнера в принципиально иной разряд - оператора автоматизированной системы.

Сначала система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения. Затем, при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу движения сельхозтехники, передавая необходимые команды для выполнения маневров во время работы комбайна.

В компетенциях Cognitive Agro Pilot разработчиками заложены обнаружение и отслеживание положения кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник). Беспилотник также устанавливает зону окончания поля, огибает препятствия, технику и людей. Еще одной особенностью является то, что все оборудование может быть переустановлено с одного вида сельхозтехники на другой.

- Для реализации программы было задействовано несколько компаний экосистемы Сбербанка. В эпоху глобальных вызовов мы реализуем программу, нацеленную на их преодоление в наиболее важных направлениях экономики и общественной жизни – на решения продовольственных, социальных проблем, в первую очередь – в региональных центрах и сельских районах, во многом за счет создания прорывных технологий и искусственного интеллекта, - сообщил президент Сбербанка во время своего визита.

По его словам, уже в следующем году можно ожидать полной автоматизации этого процесса, что, в свою очередь, приведет к значительной экономии производства совместно с многократным повышением комфорта условий полевого труда для аграриев.

Как подчеркнул губернатор Василий Голубев, в донском регионе активно внедряются инновации в сельскохозяйственные бизнес-процессы.

- Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать большие площади. То, что мы увидели только что, - это принципиально новый шаг для Ростовской области, и он будет востребован. У нас крупнейшее поле России сегодня – свыше 3,3 млн га. Для нас эта техника – обновленная, роботизированная, с применением новых систем – очень актуальна, - прокомментировал работу новой техники донской глава.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОНТАН УКРАСИЛ ПАРК РОСТОВА

Уникальный фонтан, построенный при поддержке Сбербанка, станет одной из визитных карточек Ростова. Фото: donland.ru

Герман Греф также принял участие и в открытии нового светомузыкального фонтана в ростовском парке «Левобережном». Его обустройство длилось пять месяцев, а сама концепция «умного фонтана» была реализована при финансовой поддержке Сбербанка.

Объект оснащен водным 3D-экраном и обладает необычными возможностями. В частности, предусмотрено 286 струй высотой от 2 до 10 метров, есть установка для проецирования изображений на водную гладь, запрограммировано 15 музыкальных композиций и столько же режимов. С помощью интерактивной системы зритель сможет управлять водными и цветовыми эффектами. В статичном режиме фонтан будет работать в светлое время суток, с динамическими режимами и световым шоу – по вечерам.

- Левый берег Дона – любимое место прогулок тысяч ростовчан и гостей города всех возрастов. А обустройство фонтана – еще один шаг в преобразовании общественных пространств левобережья и всей донской столицы. Мы начали работу по созданию комфортной среды в Ростове несколько лет назад и сегодня поэтапно идем по пути ее формирования. Благодарен Сбербанку за то, что поддержали наше предложение и профинансировали строительство такого важного и нужного Ростову-на-Дону объекта. Уверен, контактный фонтан станет еще одной визитной карточкой Ростова-на-Дону. Таких интересных, динамичных и креативных площадок в регионе должно быть как можно больше,- сказал Василий Голубев.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Герман Греф и Василий Голубев подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий на территории региона. Фото: donland.ru

Еще одним важным пунктом программы визита Германа Грефа в Ростовскую область стало подписание соглашение о развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий на территории донского края. Сейчас в регионе успешно внедряются совместные со Сбербанком проекты «Бережливое министерство» и «Бережливое производство». Кроме того, Сбербанк - один из активных партнеров Гарантийного фонда Ростовской области.

Теперь же деловые партнеры всерьез настроились модернизировать приоритетные отрасли экономики и социальной сферы на Дону в рамках единой концепции «Цифровой регион». В соответствии с ней, в области будут поэтапно внедрять новые цифровые технологии, предусмотренные национальной программой «Цифровая экономика РФ».

- Целью данного соглашения является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надежных цифровых сервисов для жителей Ростовской области. Сбербанк будет активно участвовать в развитии и внедрении цифровых технологий предоставления финансовых услуг как для бизнеса, так и для населения, а также совершенствования банковской инфраструктуры на территории области. Соглашение не останется формально подписанным документом, а будет последовательно реализовываться на основе дорожной карты. Наши совместные проекты обеспечат рабочие места и повысят качество финансовых продуктов и услуг, - прокомментировал подписание документа Герман Греф.

Дополнительно Василий Голубев и президент Сбербанка обсудили формирование совместных программ поддержки малого и среднего бизнеса Дона. Уже достигнуты договоренности о сопровождении банком проектов по оптимизации типовых процессов в органах исполнительной власти. Также губернатор предложил Сбербанку обратить внимание на перспективные наработки Южного научно-образовательного центра (НОЦ).

- Правительство Ростовской области активно взаимодействует со Сбербанком в самых разных сферах. Особенно выделил бы здесь партнерство в развитии донского предпринимательства. Так, в период пандемии, малые предприятия получили от банка 628 беспроцентных кредитов на сумму 1,44 млрд рублей, еще 1818 малых предприятий получили льготные кредиты под 2 процента на возобновление деятельности – всего на 4,7 млрд рублей. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, и не только в этой, но и в других сферах. Например, в реализации проекта «Эффективный регион» и особенно – при внедрении цифровых технологий, - подвел итог визита главы Сбербанка Василий Голубев.