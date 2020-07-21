Поклонники обсуждают таинственный роман Екатерины Климовой

Екатерина Климова – одна из самых красивых актрис российского кино. При этом 42-летняя артистка уверяет, что она одинока, и ее сердце свободно. После развода с третьим мужем Гелой Месхи Екатерина не была замечена в близких отношениях. Но теперь, похоже, все изменилось. На безымянном пальчике Климовой снова появилось обручальное кольцо. Поклонники в соцсетях обсуждают тайный роман звезды и спорят, кто стал ее новым избранником.

Поводом для слухов послужил видеоролик, который выложила в Инстаграме подруга Климовой – актриса Екатерина Вуличенко. В ролике видно, как Климова поправляет кольцо, которое красуется у нее на безымянном пальце правой руки. Возможно, актриса получила предложение от загадочного воздыхателя. А может быть, вновь воссоединилась со своим третьим мужем Гелой Месхи. Сама Екатерина не раз намекала, что это возможно.

Поклонники Екатерины заметили кольцо, которое красуется у нее на безымянном пальце правой руки. Фото: кадр видео.

По словам актрисы, в период самоизоляции отец ее младшей дочки Беллы часто виделся с ней и много помогал ей и детям. Екатерина по достоинству оценила благородство бывшего мужа и решила, что их история еще может иметь продолжение.

- На карантине мы много общаемся, он отличный отец, очень помогает. И я поняла: в наших отношениях еще рано ставить точку, - рассказывала Климова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Сейчас Екатерина занята обустройством своего загородного дома, и наверняка помощь бывшего мужа пришлась ей очень кстати. Актриса строила особняк последние пару лет, а когда грянула пандемия, поспешила переехать в Подмосковье, в еще не до конца готовое жилье. Ей пришлось спешно заказывать мебель для детей, покупать посуду и постельное белье. На карантине Екатерина с увлечением занялась обустройством участка и ландшафтным дизайном. Правда, актриса признается, что постоянно выходит за рамки бюджета.

- Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю. Я сижу дома, но мне нужно теплицу ставить, диван заказать, столы. За городом ничего не было, а так вижу понравившуюся дверь, и беру, елочки разные, - рассказала Климова в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

В Интернете обсуждают возможное воссоединение Климовой с экс-супругом Гелой Месхи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подписчики Инстаграма актрисы заметили, что в последние месяцы на ее страничке стало гораздо больше рекламы. Очевидно, таким образом Екатерина пытается пополнить семейный бюджет и свести концы с концами. По оценкам специалистов, один рекламный пост на странице Климовой может стоить 150 – 200 тысяч рублей.

Напомним, актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова. Екатерина родила от него дочку Лизу, сейчас девушке 18 лет. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.