2020-07-20T11:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Испытания российской вакцины от коронавируса прошли успешно

Среди добровольцев, принявших участие в эксперименте - несколько сотрудников 48-го ЦНИИ
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Заканчивается испытание российской вакцины от коронавирусаЗаканчивается испытание российской вакцины от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Их было около 50 – военных добровольцев, которые пару месяцев назад согласились испытать на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперимент завершился. Вторая группа солдат и офицеров (а среди них были и женщины) выписана из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, где военные вирусологи Минобороны России совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводили испытания препарата.

Эксперимент признан успешным. По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной и биологигической защиты доктора биологических наук полковника медслужбы Сергея Борисевича, ни один из участников испытаний не испытывает осложнений и не жалуется на состояние здоровья.

Добровольцы во время выписки из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Добровольцы во время выписки из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику», — заявил он.

Любопытно, что среди добровольцев, как сообщили «КП» в госпитале имени Бурденко, были и несколько сотрудников 48-го ЦНИИ. Теперь и они защищены от коварной инфекции.

Добровольцы прошли обследование перед испытанием вакцины против коронавируса.В изолированном комплексе, отведенном для эксперимента, проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех помещений корпуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно сделать, чтобы не бояться заболеть COVID-19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Россияне стали хуже платить ипотечные кредиты
«Кадры решают все!»: Власти Томской области возрождают престиж рабочих профессий
Мишка гризли подкрался к группе туристов и сделал с ними селфи
В Киеве установили памятник журналисту Павлу Шеремету
В Совфеде оценили новые меры поддержки для педагогов
Путин поздравил Давида Тухманова с 80-летним юбилеем
В России готовят законопроекты с советскими нормами для педагогов
Эпидемиолог назвал следующую задачу разработчиков вакцины от COVID -19
В России выявили 5 940 новых случаев заражения коронавирусом
Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля
В Москве после наезда автобуса на остановку погибла женщина
Чем опасны рыбы и раки, рассказало Роскачество
Российским водителям сделают скидку в 90% на перевод автомобиля на газ