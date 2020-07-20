В Москве жестоко убили 90-летнего доцента ВГИКа

Все случилось в одной из квартир на Кутузовском проспекте в Москве. В полицию обратилась 66-летняя пенсионерка Наталья П.* с сообщением о том, что ее подруга 90-летняя доцент ВГИКа Ида Борисовна Щур уже несколько дней не отвечает на звонки и никак не выходит на связь. Встревоженная женщина попросила оперативников проверить, что могло случиться с ее пожилой приятельницей. Прибыв по месту жительства доцента, оперативники обнаружили жуткую картину - на полу квартиры лежал окровавленный труп Иды Борисовны.

«Оперативники нашли труп 90-летней Иды Щур со множественными колото-резанными ранами, что свидетельствует о криминальном характере смерти. На теле женщины обнаружили ранения шеи, груди, живота и правого бедра. Предварительно установлено, что смерть наступила около суток назад», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Следственным комитетом РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - Убийство. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего с доцентом и установить лиц, причастных к убийству женщины.

Ида Борисовна Щур - доцент Всероссийского института кинематографии. Женщина преподавала на кафедре эстетики, истории и теории культуры с 1958 года. Ида Борисовна являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства, была награждена званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

* - имя изменено.