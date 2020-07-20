Водитель иномарки обстрелял оператора камеры контроля за скоростью

Алексей (имя изменено) - сотрудник частной компании, обеспечивающий контроль скоростного режима на автомобильных дорогах. В его обязанности входит размещение камеры в заранее определённом месте и контроль за её работой в течение отведённого регламентом времени.

Каждый день такая камера может стоять в разных местах, за это такой способ контроля очень не любят водители. Порой дело доходит и до порчи имущества и даже рукоприкладства. Многие автолюбители и вовсе считают, что такой вид контроля является незаконным. Но передвижные камеры пока остаются частью российской дорожной действительности.

Выставив камеру на дороге, Алексей обычно садится в машину, припаркованную на обочине и на мониторе следит за происходящим. Так было и в этот день. Мужчина находился в салоне автомобиля в одном из городов Московской области и наблюдал за дорожной обстановкой в монитор. Вдруг он услышал глухой звук, похожий на выстрел, и понял, что всё происходит очень близко, а мишенью является он сам и его автомобиль.

— Всё произошло очень быстро, и я не успел никак отреагировать. я только увидел, как мимо проезжает тёмная Ауди, а в ней мужчина с чем-то в руке. Я успел только запомнить его номер, — рассказал Алексей kp.ru.

Когда обидчик скрылся из виду, Алексей вышел, чтобы осмотреть автомобиль. На задней двери мужчина обнаружил вмятину. О случившемся он сообщил в полицию. Алексей передал сотрудникам правоохранительных органов номер Ауди, теперь вооруженного водителя разыскивают.