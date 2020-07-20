2020-07-20T12:52:47+03:00
В мире

Сразу два монарха стран Персидского залива госпитализированы

Саудовский король и эмир Кувейта попали в больницы
Алексей ОСИПОВ
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91-летний эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах госпитализирован экстренным порядком, состояние его здоровья серьезно ухудшилось.91-летний эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах госпитализирован экстренным порядком, состояние его здоровья серьезно ухудшилось.Фото: REUTERS
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Сразу два монарха – эмир Кувейта и король Саудовской Аравии в один день попали в больницы.

84-летний король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз ас-Сауд проходит, как сообщают саудовские информационные агентства, плановое обследование, связанное с воспаление желчного пузыря. Поэтому в стране не так активно, как при предыдущих госпитализациях монарха, обсуждают – кто будет наследником. Большинство экспертов сходится во мнении, что наследный принц Мухаммад бин Салман, известный своими реформаторскими настроениями вкупе с жестокостью, в любом случае займет трон.

84-летний король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз ас-Сауд проходит, как сообщают саудовские информационные агентства, плановое обследование, связанное с воспаление желчного пузыря. Фото: REUTERS

84-летний король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз ас-Сауд проходит, как сообщают саудовские информационные агентства, плановое обследование, связанное с воспаление желчного пузыря.Фото: REUTERS

91-летний эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах госпитализирован экстренным порядком, состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Государственное новостное агентство KUNA распространило информацию, согласно которой вчера эмиру была сделана хирургическая операция. Перед ней он временно передал свои полномочия наследнику престола, шейху Навафу аль-Ахмаду ас-Сабаху.

Даже при наличии официальных наследников престола и в Саудовской Аравии, и в Кувейте никто не исключает передела власти и дворцовых переворотов в случае смерти действующего главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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