Аналитики: Россия впереди Европы всей по строительству квартир

У России первое место в Европе по числу квартир, построенных за три последних года. Такие выводы следуют из исследования РИА-Рейтинг. Учитывалось именно количество квартир, поштучно (не квадратных метров) — в расчете на 10 тысяч человек населения.

Второе и третье место у Австрии и Казахстана (см. таблицу). Самые худшие показатели — в Греции и Италии.

Ура-ура, наконец-то мы в чем-то кого-то обогнали, причем в таком важном деле как строительство жилья? Оптимизма заметно убавляет вторая колонка в рейтинге — количество комнат на человека в среднем по стране. Тут мы обогнали только Казахстан (0,8 комнаты) и Украину (1 комната) — у нас, как утверждается в рейтинге, на каждую душу в среднем по 1,1 комнаты.

Количество построенных квартир — показатель специфический. Поскольку есть еще такой немаловажный фактор, как размер квартиры. И тут наши представления о «нормальном» жилье (и у граждан, и у статистиков) серьезно отстают от западных. Скажем, в США индекс доступности жилья рассчитывается, исходя из средней площади в 200 кв. м. на семью. У нас среднестатистической «семейной» квартирой считается двушка в 54 кв. м.

Так как же понимать свежий рейтинг?

-По объему строительства не в квартирах, а в квадратных метрах мы, конечно, будем не на первом месте. Тем не менее, по европейским меркам, Россия строит жилья достаточно много, - прокомментировал «КП» новое исследование вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Но тут надо понимать следующее. Во-первых, Европа давно свой жилищный вопрос решила, и там нет такого прироста населения, чтобы строить много нового жилья. Там нет такой потребности. И во-вторых — средняя обеспеченность семьи по квадратным метрам там в среднем в два раза выше. И средняя площадь покупаемой квартиры у нас примерно в два раза ниже, чем в развитых европейских странах.

За первую половину 2020 года, несмотря на коронавирус, в России построили 26,7 млн кв. м. жилья. Это на 11,4% меньше, чем за то же полугодие годом раньше, - но тогда нигде стройки из-за пандемии не останавливали и не ограничивали.

А вообще, по данным официальной статистики, за 2000-2018 год наш жилищный фонд увеличился почти на треть. Но по числу квадратных метров на человека Россия уступает большинству развитых стран. У нас в 2019 году этот показатель, по данным Росстата, составлял 25,8 кв. м. В Германии — 39 квадратов. Про США и говорить не приходится — там 70.

Топ-10 стран Европы по числу построенных новых квартир за последние три года

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